Ieri, martedì 15 ottobre, è stata registrata la semifinale di Amici Celebrities: le anticipazioni del web fanno sapere che a lasciare la gara, a un passo dalla finalissima, sono stati Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto di Savoia. "Vicolo delle News" informa i fan che l'elezione dei quattro finalisti, della prima edizione vip del talent-show, è avvenuta step by step: al termine di ogni girone, la giuria ha scelto il migliore da far approdare alla diretta della settimana prossima.

I 'Blu' Laura ed Emanuele tornano a casa

La penultima puntata della prima edizione Vip di Amici, è stata ricca di colpi di scena: ieri sera, infatti, la registrazione è cominciata con la presentazione del giudice speciale della semifinale, Maria De Filippi. Le anticipazioni che impazzano in rete, inoltre, fanno sapere che Michelle Hunziker ha spiegato il regolamento: al termine di ognuno dei cinque gironi previsti, un concorrente sarebbe approdato di diritto in finale.

I sei talenti in gara hanno iniziato a sfidarsi su duetti con ex allievi della scuola: Filippo Bisciglia con Stash dei The Kolors, Pamela Camassa con Irama, Ciro Ferrara con Giordana Angi (sua tutor nella Squadra Bianca), Laura Torrisi con Alberto Urso (suo coach nei Blu), Emanuele Filiberto con Diana Del Bufalo e Massimiliano Varrese con i tutor Andreas Muller e Sebastian Melo.

Alla fine di queste esibizioni, i giurati hanno nominato Filippo primo finalista della serata.

A seguire, è toccato a Pamela e Ciro indossare la tuta nera che ufficializza il loro passaggio all'ultima puntata; meno fortunata è stata Laura, che ha dovuto lasciare il programma dopo poche performance. A contendersi l'ultimo posto disponibile per la diretta di mercoledì prossimo, sono stati Emanuele e Massimiliano: il "principe" è stato sconfitto dall'attore con la passione per il ballo e ha dovuto rinunciare al sogno di partecipare alla finalissima.

Tra una settimana sarà proclamato il vincitore

Riepilogando, i quattro talenti che ieri sera sono stati eletti finalisti di Amici Celebrities sono: Filippo Bisciglia (passione canto), Ciro Ferrara (passione canto), Massimiliano Varrese (canto e ballo) e Pamela Camassa (canto e ballo). L'eliminazione dalla gara di Emanuele Filiberto e Laura Torrisi, conferma la supremazia di uno dei due team: ben quattro componenti della Squadra Bianca di Giordana Angi sono approdati all'ultima puntata, mentre per i Blu non c'è nessun rappresentate.

Stando ai pronostici che si stanno facendo in questi giorni, a contendersi il gradino più alto del podio mercoledì 23 ottobre (pare che la serata conclusiva del talent-show sarà in diretta e non più registrata), dovrebbero essere i fidanzati Pamela e Filippo.