Dopo alcuni mesi trascorsi tra dubbi, attese ed incertezze, finalmente il Paradiso delle Signore ha deciso di riaprire i battenti. Gli affezionati fan di Rai1 e della soap opera, a partire dal 14 ottobre alle ore 15:45, potranno tornare a seguire le particolari ed avvincenti vicende dei protagonisti del telefilm ed anche di nuovi personaggi che sconvolgeranno completamente le travagliate vite dei lavoratori del magazzino.

Infatti, le anticipazioni della fiction svelano che molto presto ci sarà il matrimonio della storica coppia Vittorio Conti-Marta Guarnieri. I due saranno impegnatissimi nell'organizzazione dei preparativi. Nonostante ciò, non mancheranno gli addii. La talentuosa Tina Amato prenderà la difficile decisione di partire per Londra.

'Il Paradiso delle Signore 4': Gabriella torna dalla Francia

Nel primo episodio della quarta stagione de 'Il Paradiso delle Signore', trasmesso già lunedì 14 ottobre, i fan hanno assistito al ritorno nell'elegante Milano, della Venere Gabriella Rossi, partita alcuni mesi prima per Parigi, intenzionata a fare esperienza come stilista.

Infatti, la ragazza si è mostrata prontissima a mettere in pratica tutto ciò che ha imparato nella capitale della moda. Inoltre, è immensamente felice di poter riabbracciare l'amato Salvatore, che ha conquistato con tanta fatica. Nel frattempo, la famiglia Amato ha dovuto dire addio a Tina, la quale è volata a Londra per iniziare una carriera come cantante.

Nella seconda puntata, di martedì quindici ottobre, arriverà nel capoluogo lombardo il bel Rocco Amato, Che troverà un'occupazione presso l'atelier in qualità di magazziniere.

Sfortunatamente, egli sarà in tensione con il capo Ugo Tagliabue.

L’abito da sposa della neo-coniuge dell’imprenditore avrà qualche problemino e la zia Adelaide tenterà di risolverlo chiedendo aiuto alla Rossi. Proprio da lì, inizierà la sua nuova carriera da designer. Inoltre, mercoledì 16, continuerà l'organizzazione del matrimonio tra il direttore Vittorio e Marta. Proprio per questo motivo, Umberto tornerà dalla Svizzera per accompagnare la figlia all'altare.

Infine, Cesare Diamante, attuale marito della Cattaneo, non potrà partecipare alle nozze della giovane poiché teme di incontrare il padre della sua figliastra. Cosimo rischierà di investire Gabriella.

Umberto e il giovane Guarnieri in conflitto

Giovedì 17 ottobre ci sarà una riunione di famiglia in casa Guarnieri, ma presto scoppierà la tensione ed il conflitto tra Umberto e Riccardo. Vittorio arriverà a credere che il giorno più bello della sua vita potrebbe essere rovinato dai due.

Infine, ci saranno alcuni disagi con la veste di Marta: Rocco, un parente di Agnese lo farà cadere e la donna si arrabbierà con lui. Coloro che non parteciperanno alle nozze saranno Nicoletta e Cesare, ma Margherita si sentirà male e la Cattaneo, in preda al panico, chiamerà Angela. Il papà della bimba, avendo origliato la conversazione, correrà ad aiutare il suo vecchio amore.