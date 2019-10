Le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana da lunedì 21 a domenica 27 ottobre annunciano il clamoroso ritorno di Taylor. L'ex moglie di Ridge Forrester tornerà a Los Angeles, dopo essere stata assente per un po' di tempo, con una rivelazione inaspettata ed aggredirà Bill. In seguito, la mamma di Steffy avrà anche uno scontro con Hope. Intanto, andrà avanti senza freni l'indagine sul tentato omicidio alla vita dello Spencer.

Tempo fa, infatti, l'uomo fu colpito da un proiettile da arma da fuoco rischiando di morire. Il detective Sanchez, che non ha mai cessato di indagare, si recherà al cospetto del magnate.

Anticipazioni Beautiful, trame 21-27 ottobre

Ne vedremo di cotte e crude nella prossima settimana in Beautiful. Hope e Liam saranno al settimo cielo perché ben presto verrà alla luce la loro primogenita. Intanto, però, i due coniugi dovranno decidere come chiamarla.

Brooke Logan, estremamente felice per come i due si siano ritrovati dopo tutte quelle disavventure, consegnerà loro un regalino.

Nel frattempo continuano le indagini sul tentato omicidio alla vita di Bill avvenuto tempo fa. Il detective Sanchez farà visita allo Spencer e cercherà di carpirli ulteriori informazioni per portare avanti la sua indagine.

Beautiful spoiler: Taylor offende Hope

Taylor Hayes tornerà, dopo una lunga assenza, a Los Angeles e farà subito visita alla sua amata figlia Steffy.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Quest'ultima sarà al settimo cielo nel vedere la madre in quanto convinta che la donna sia migliorata dopo le presunte cure. In realtà, la giovane Forrester è assolutamente all'oscuro dal fatto che Taylor, tempo fa, ha cercato di porre fine alla vita dell'affascinante Bill. Dopo aver salutato sua figlia, la psicologa si recherà a trovare Bill e si comporterà in maniera del tutto ambigua. Dapprima lo implorerà di non denunciarla alle autorità competenti, poi lo aggredirà.

A far innervosire la donna saranno le parole proferite dal magnate il quale prometterà di non andare dalla polizia, ma in cambio Taylor dovrà lasciare in pace Hope e Liam. Tutti questi atteggiamenti folli finiranno per preoccupare seriamente Bill.

Successivamente, Taylor farà la stessa cosa anche con la povera Hope arrivando a ricoprirla di pesanti insulti. Nel dettaglio, l'acerrima rivale di Brooke Logan accuserà l'attuale moglie di Liam di essere uguale a sua madre. Ad un certo punto arriverà Liam, il quale, vedendo la donna urlare la caccerà via dalla sua abitazione. Come andrà a finire questa complessa vicenda?

Dove vedere le repliche della soap opera americana

La soap opera americana va in onda tutti i pomeriggi alle ore 13:40 circa, dal lunedì alla domenica. Per chi si fosse perso una puntata può rivederla online in streaming su MediasetPlay. Anche coloro che sono abbonati alla piattaforma on-demand Infinity Tv possono recuperare gli episodi persi.