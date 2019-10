Nuovo appuntamento con le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 in onda alle 15:40 circa. Le trame dei nuovi episodi che andranno in onda a partire dal 4 novembre rivelano che per Cesare arriverà il momento dell'aspra verità sul tradimento perpetrato nei suoi confronti da parte della moglie. E poi ancora vedremo che Angela si troverà implicata in una bruttissima situazione: la donna, infatti, verrà brutalmente aggredita e rapinata.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni: Cesare scopre il tradimento

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al prossimo 8 novembre rivelano che Cesare comincerà ad avere dei seri dubbi su sua moglie, Nicoletta, e così comincerà ad indagare per scoprire la verità su quello che starebbe nascondendo sua moglie.

E alla fine vedremo che Cesare riuscirà a far luce su ciò che è successo e, quindi, del tradimento della Cattaneo avendo ottenuto le prove.

La reazione dell'uomo sarà drastica: Cesare, infatti, comunicherà a Nicoletta che intende lasciare la città e che vuole trasferirsi a Bari assieme a tutta la famiglia. Una notizia a dir poco choc per Nicoletta che non riuscirà a dormire per una notte intera pensando a quello che potrebbe succedere.

Così il giorno dopo Nicoletta deciderà di parlarne con Riccardo e lo metterà al corrente del fatto che potrebbe lasciare la città. Questa decisione di Cesare non starà per niente bene a Riccardo che non potrà accettare che lei parta per seguire un uomo di cui non è innamorata. A punto la donna si troverà costretta a prendere una decisione delicata e fondamentale per il suo futuro. Cosa deciderà di fare Nicoletta?

Angela viene aggredita e si scaglia contro il fratello

Gli spoiler della prossima settimana de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che ci saranno delle novità che riguarderanno anche la bella Angela. La donna, infatti, si trova in grandi difficoltà dal punto di vista economico. Quest'ultima non saprà come pagare l'affitto e così deciderà di entrare a far parte del losco piano di Adelaide e Umberto.

Tuttavia il colpo di scena arriverà quando Angela verrà aggredita e derubata da un malvivente che sarebbe in credito con Marcello. Il giorno dopo Angela, visibilmente scossa per quello che le è successo, si scaglierà duramente contro suo fratello ritenendolo responsabile dell'aggressione subita. A questo punto vedremo che Massimo deciderà di affrontare la persona che ha aggredito sua sorella e lo scontro tra i due sarà a dir poco violento.

Vedremo, infatti, che Massimo resterà ferito.