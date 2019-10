Non mancano mai sorprese nelle trame dello sceneggiato di origini iberiche Una vita. Le anticipazioni degli episodi che il pubblico spagnolo potrà guardare fino al 31 ottobre 2019 svelano che Genoveva Salmeron sarà soddisfatta per essere riuscita a far tornare tra le sue braccia Felipe Alvarez Hermoso. Nel capitolo numero 1.128 Ursula Dicenta, dopo aver dimostrato di essere impazzita, ripenserà al rogo del fantoccio che aveva le sue sembianze e che avvenne in passato durante la festa di San Paolino. L’ex governante in stato mentale alterato deciderà di dare inizio alla sua vendetta nei confronti di tutto il quartiere.

Felipe tra le braccia di Genoveva, Armando propone a Susana di partire con lui

Negli appuntamenti spagnoli in programmazione questa settimana Genoveva e Felipe andranno insieme ad una cena di coppia organizzata nel paese. Non appena faranno il loro ingresso nel locale l’Alvarez Hermoso e la vedova del Bryce cattureranno l’attenzione di tutti i presenti. A seguito dell’evento l’avvocato ringrazierà la Salmeron per la pazienza avuta con lui dicendole di averlo ascoltato e confortato come non ha mai fatto nessuno.

Finalmente l’alleata di Ursula sarà felicissima per essere riuscita a portare al termine il suo piano, ovvero a riconquistare l’uomo che ama. Intanto Jacinto non riuscirà a stare tranquillo per il decesso delle sue pecore, nonostante tutti i domestici cercheranno di fare il possibile per tirarlo su di morale. Marcela, non sopportando di vedere il portiere trascurare anche il suo lavoro per la troppa distrazione, lo inviterà a lasciare Acacias 38 con i suoi animali.

Successivamente nel corso di un pomeriggio Armando apparirà a sorpresa nel quartiere e chiederà a Susana di accompagnarlo alla missione che gli ha assegnato il re. L’ex diplomatico dirà alla Seler di non volersi separare da lei.

Bellita alla ricerca di Margarita, Ursula pronta a vendicarsi

La zia di Liberto accetterà con entusiasmo la proposta del fidanzato, ma gli dirà che prima di raggiungere la loro destinazione dovranno convolare a nozze.

Nel contempo Marcia continuerà a non fidarsi del marito Santiago. Questa volta la brasiliana condividerà i suoi sospetti con Casilda che le consiglierà di essere felice al fianco del suo coniuge. Dopo aver dato ragione alla Escolano dicendole di doversi concentrarsi sul destino che le aspetta da ora in poi, Marcia avrà dei nuovi dubbi. Intanto Bellita si metterà alla ricerca di Margarita con l’aiuto del suo avvocato mentre Agustina e Fabiana si accorgeranno del pericoloso cambiamento di umore di Ursula.

Quest’ultima, completamente fuori di sé per essersi ricordata il male ricevuto in passato, prometterà di portare al termine la sua vendetta verso tutti gli abitanti del paese.