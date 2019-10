La seconda settimana de il paradiso delle signore 4 è terminata. Dalla sesta alla decima puntata abbiamo assistito a diversi colpi di scena che ci hanno lasciato col fiato sul collo: furto, tradimento, rancore, amori segreti, giochi d'azzardo, umiliazione. Coloro che hanno perso qualche puntata della quarta stagione de Il Paradiso Delle Signore su Rai 1, possono sempre recuperarla sia in streaming online e sia in Tv.

Il Paradiso Delle Signore 4, replica puntate 6-10: come e quando rivederle in tv

La replica delle puntate de Il Paradiso delle signore 4 è visibile sia sui servizi legali di streaming e sia in Tv. Sulla piattaforma On Demand della Rai vengono caricate le puntate dopo qualche ora dalla loro messa in onda su Rai 1. Sempre su RaiPlay, si possono trovare anche le puntate delle stagioni precedenti e la sezione Extra, che contiene le interviste sugli attori della daily soap.

Scaricando l'omonima applicazione gratuita gli utenti possono guardare le puntate della popolare soap anni '60 tramite tablet, Smart Tv oppure smartphone.

Per chi preferisce guardare la quarta stagione de Il Paradiso Delle Signore nel piccolo schermo, Rai Premium segnala due appuntamenti: sabato 26 ottobre dalle ore 15:45 alle 19:20; lunedì 28 ottobre dalle ore 00:00 alle 03:25 circa.

Riassunto puntate della daily soap dal 21 al 25 ottobre: Nicoletta bacia Riccardo

Le puntate de Il Paradiso delle signore 4 trasmesse da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre hanno lasciato i telespettatori a bocca aperta.

Dopo aver pronunciato il fatidico 'Sì, lo voglio' davanti all'altare, Marta e Vittorio hanno dovuto rinunciare alla luna di miele a causa del furto avvenuto al Grande Magazzino. Silvia ha letto di nascosto il diario segreto di Nicoletta e ha scoperto che la figlia ama ancora l'ex fidanzato Riccardo. Quest'ultimo, per stare sempre più vicino a Nicoletta, è diventato socio del Paradiso Delle Signore.

Armando Ferraris, una vecchia conoscenza del ragioniere Cattaneo, viene assunto come Capo Magazziniere dal signor Conti. Agnese è rimasta piacevolmente colpita dall'incontro con l'amico di Luciano.

Marcello è entrato di nuovo in un brutto giro di affari. Infatti, ha perso 60.000 lire durante una partita a carte. In seguito, Roberta ha trovato i guanti scomparsi nel furto del Grande Magazzino a casa di Angela.

Furiosa, la Pellegrino ha costretto il giovane Barbieri a confessare tutta la verità a Vittorio Conti e ai Carabinieri. Marcello, però, ha sfruttato questa occasione per mandare in galera Il Mantovano e azzerare il debito che aveva con lui. Nel frattempo, Riccardo ha messo alle strette Nicoletta, la quale gli ha confessato di non aver mai smesso di amarlo. I due si sono baciati con molta passione.