La strada di casa 2 il prossimo martedì 15 ottobre lascerà spazio alle Qualificazioni Euro 2020 della nazionale italiana. La quinta puntata, quindi, andrà in onda il martedì successivo, 22 ottobre. Mauro muore e Fausto sarà il primo sospettato del delitto, ma verrà scagionato dalla scientifica. La polizia indagherà su Viola: la ragazza, insieme a sua sorella Milena nasconderà un segreto.

Trama della quinta puntata de La strada di casa 2: si indaga sulla morte di Mauro

Dopo quattro settimane dedicate a La strada di casa 2, la fiction di Rai 1 si fermerà per la quinta delle sei puntate totali.

Questa scelta molto probabilmente dispiacerà ai numerosi fan che seguono l'appassionante serie televisiva che vede come protagoniste le intricate vicende della famiglia Morra. La fiction ha ottenuto un ottimo successo di ascolti, ma il prossimo martedì dovrà restare in pausa per lasciare spazio al mondo del calcio. La nazionale italiana, infatti, dovrà affrontare una partita valida per le qualificazioni agli europei.

L'Italia dovrà giocare contro il Liechtenstein a partire dalle 20:45: il match quindi prenderà il posto de I soliti ignoti e della fiction La strada di casa 2. I telespettatori dovranno attendere il 22 ottobre per scoprire come si evolveranno le vicende della famiglia Morra che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. La quarta puntata è terminata con Fausto davanti al cadavere di Mauro dopo aver scoperto che era stato lui ad investire Milena.

Il prossimo appuntamento sarà il penultimo, quindi la storia sarà nel pieno dello svolgimento prima del gran finale previsto per il 29 ottobre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Spoiler quinto episodio: Milena e Viola nascondono un segreto

Le anticipazioni della quinta puntata de La strada di casa 2 raccontano che Mauro morirà e i primi sospetti ricadranno su Fausto. L'uomo infatti verrà trovato sul luogo del delitto con un'arma tra le mani. Fortunatamente, però, ci saranno i rilevamenti della scientifica che lo scagioneranno. La polizia scoprirà che la morte di Mauro risulterà risalente a un tempo precedente all'arrivo di Fausto.

Tuttavia le Forze dell'Ordine continueranno ad indagare sulla famiglia Morra, in particolar modo su Viola che con la vittima aveva avuto una relazione. La ragazza avrà il coraggio di dire la verità? Nel corso della quinta puntata emergerà che lei e la sorella Milena nascondono un segreto. Quale sarà?

Per scoprirlo non resta che aspettare la puntata del 22 ottobre. L'appuntamento con La strada di casa 2 è previsto per le 21:25 su Rai 1.

Nel ricco cast della fiction, tra gli altri, ci sono Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini, Marco Cocci ed Eugenio Franceschini.