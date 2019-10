I problemi economici nei quali è sprofondato Samuel Alday, dopo l'esplosione della Galleria d'arte, segneranno l'inizio di nuovi intrighi per il 'cattivo' della telenovela Una vita. La speranza di vendere i suoi gioielli alla Marchesa non avrà l'esito sperato, motivo per cui il fratello di Diego si troverà costretto a pensare ad una soluzione alternativa per evitare la bancarotta. Un'opportunità gli verrà offerta da Lucia Alvarado che, in un momento di sconforto, gli confesserà di avere scoperto di essere ricchissima: la giovane, infatti, gli dirà di essere figlia dei Marchesi de Valmez, che non hanno potuto crescerla dopo avere scoperto di essere fratellastri.

Appresa questa notizia, Samuel capirà di poter sfruttare la cospicua eredità di Lucia, diventandone il marito. Ma prima di raggiungere il suo scopo, l'Alday dovrà compiere un passo indispensabile ovvero liberarsi dall'unione matrimoniale con Blanca.

Una Vita anticipazioni: Samuel ottiene l'annullamento dalla Sacra Rota

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Una Vita delle prossime settimane, Samuel cambierà atteggiamento nei confronti di Lucia dopo avere scoperto che lei è ricchissima.

Il suo piano sarà di sposarla, sfruttando così la sua eredità per pagare il debito con lo strozzino Jimeno Batán. La notizia verrà riportata proprio da quest'ultimo a Padre Telmo, il quale proverà a mettere in guardia Lucia sulle reali intenzioni dell'Alday senza riuscirvi (quanto meno in un primo momento). A conferma del suo desiderio di sposare la Alvarado, Samuel chiederà a Celia e Felipe il permesso di corteggiare la giovane e si muoverà per annullare una volta per tutte il matrimonio con Blanca.

Ricordiamo, che quest'ultima ha lasciato in quartiere insieme a Diego e Moises senza però liberarsi dal legame con il marito. A questo punto, Samuel smuoverà le sue conoscenze con la Sacra Rota arrivando persino a scrivere una finta lettera di Blanca, nella quale chiederà l'annullamento. L'obiettivo verrà quindi raggiunto e nessun ostacolo sembrerà più frapporsi tra il crudele invidio e il suo piano per entrare in possesso dell'eredità.

Trame Una Vita: Padre Telmo 'rapisce' Lucia

Ottenuto il tanto agognato annullamento, nelle prossime puntate di Una Vita Samuel sarà libero di corteggiare ufficialmente Lucia. Lei non si tirerà indietro, cominciando a mostrarsi per le vie del quartiere in compagnia del suo spasimante. Il fatto non potrà che aumentare la preoccupazione di Padre Telmo, convinto che l'Alday voglia solo sfruttare la ricchezza della Alvarado.

Per convincerla della sua tesi, il prete arriverà a compiere una mossa avventata in occasione della processione in onore della Vergine dei Miracoli. Nel giorno di festa, Telmo obbligherà Lucia a seguirlo per raccontarle quanto da lui scoperto su Samuel. Sarà allora che tradirà il segreto della confessione, spiegandole che Samuel ha preso un accordo con il suo usuraio: gli darà il triplo di quanto dovuto, quando entrerà in possesso dell'eredità di Lucia.