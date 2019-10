Quest'oggi 22 ottobre andrà in onda alle 16:10 su Canale 5 una nuova puntata della soap opera spagnola de Il Segreto. Secondo le ultime anticipazioni riferite alle puntate del 22 e 23 ottobre non mancheranno i colpi di scena. In particolare, ci sarà il ritorno di Fernando Mesia a Puente Viejo in compagnia della sua nuova fidanzata, il cui nome è Maria Elena. Nel frattempo, Prudencio Ortega riceverà la visita inaspettata dell'usurario Pablo Armero che lo minaccerà per paura di perdere i suoi clienti. Prudencio sarà convinto di poter guadagnare molto dall'ultimo prestito concesso a Severo Santacruz che navigherà in cattive acque.

Il ritorno di Fernando non convincerà per niente la Montenegro e la Castaneda

L'arrivo di Fernando Mesia in paese insieme alla sua nuova fiamma Mara Elena farà storcere il naso a Donna Francisca Montenegro. Infatti, quest'ultima era convinta di essersi lasciata alle spalle il suo nemico. Intanto però, l'ex marito di Maria Castaneda dirà di essere cambiato e di essere un uomo nuovo ed innamorato della sua donna.

Ovviamente, Francisca e la sua figlioccia non crederanno minimamente a questa storia. Questo perché, la Montenegro penserà che Mesia sia ritornato soltanto per elaborare un nuovo piano malefico.

Prudencio Ortega minacciato da Pablo Armero

Nelle ultime puntate della soap opera spagnola abbiamo avuto modo di assistere al cambiamento radicale di Prudencio Ortega. Infatti, quest'ultimo ha dapprima lasciato la villa e poi ha acquistato la locanda di Fe.

Tuttavia, le voci sulla sua nuova attività arriveranno fino al piccolo paesino di Puebla dove c'è un altro usuraio, un certo Pablo Armero. Quest'ultimo non prenderà affatto bene la notizia che c'è un altro uomo a fargli concorrenza. Lo strozzino di Puebla sarà molto preoccupato di perdere la sua clientela e così andrà a Puente Viejo a minacciare il suo collega che però gli risponderà a tono, senza nessuna paura.

Per Prudencio i problemi non finiranno qui, in quanto Pablo non sarà la sua unica preoccupazione. Infatti, l'Ortega ha disubbidito alla Montenegro rifiutandosi di portagli i documenti delle proprietà che Severo Santacruz ha dato in garanzia per poter avere il prestito.

Resterà da vedere quali ripercussioni avrà Prudencio per aver disobbedito a Donna Francisca. Non ci resta che aspettare la messa in onda dell'episodio di questo pomeriggio e degli altri di questa settimana per scoprire le ultime novità e come andranno a finire le vicende dei vari protagonisti.

Inoltre, per chi dovesse perdersi qualche puntata è possibile rivederle sul sito Mediaset Play.