Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il segreto', nella puntata che andrà in onda domani su Canale 5, Donna Francisca Montenegro ordinerà a Prudencio Ortega di consegnargli gli atti delle varie proprietà di Severo Santacruz. Però il fratello di Saul si ribellerà e si rifiuterà di consegnare questi atti alla Matrona. Invece, Isaac Guerrero insisterà con Juanote affinchè riveli tutta la verità sul conto della sua amante Antolina Ramos, però davanti a tutti gli amici.

Il pupillo della Montenegro si rifiuterà di eseguire un ordine della donna

In particolare, sarà la prima volte che l'Ortega si rifiuterà di eseguire un ordine di Donna Francisca. Quest'ultima ordinerà al suo pupillo di consegnarle i documenti di Santacruz. Infatti, Prudencio ha prestato una somma di denaro all'amico di Carmelo Leal e ha quindi preso come garanzia proprio gli atti delle proprietà dell'uomo.

La Montenegro vorrà questi ultimi proprio per prendersi un vantaggio considerevole nei confronti del suo acerrimo nemico. Ma questa volta, non andrà bene alla moglie di Raimundo, visto che non gli verrà consegnato nessun documento e l'Ortega aggiungerà di essere lui l'usuraio in questione. Infatti, il ragazzo che è riuscito a liberarsi di Francisca dopo tanto tempo alle sue dipendenze non vuole più scendere a patti con la donna. La cosa incredibile e che succederà proprio in occasione del prestito al nemico della donna, cioè il marito della giornalista Irene.

Il Guerrero spingerà Juanote a confessare davanti a tutti prima che muoia

Invece, il carpentiere supplicherà l'amante dell'ex ancella di confessare tutte le malefatte di sua moglie davanti ad Elsa Laguna, Matias Castaneda, Marcela Del Molino, Adela e Don Berengario. Infatti Isaac, dopo aver trovato l'amante di sua moglie che l'ha anche messa incinta, ora vorrebbe cautelarsi. In particolare, vorrebbe avere dei testimoni nel caso in cui il ragazzo muoia prima del processo per l'annullamento del matrimonio con la Ramos che dopo quanto scoperto è stata ripudiata da suo marito.

Resterà da capire cosa avrà intenzione di fare Juanote. Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap opera spagnola il Segreto, in onda tutti i giorni da lunedì al sabato su Canale 5 alle 16:10.

Invece, secondo le ultime anticipazioni della puntata di venerdì 18 ottobre, Maria Castaneda avviserà la maestra Adela che donna Francisca Montenegro sarà disposta a fare da mediatrice. In particolare, quest'ultima dovrà fare in modo che alla maestra gli venga ritirata la denuncia del Ministero.

La mamma di Esperanza si convincerà di un cambiamento della sua matrigna, resterà da vedere se è vero o se come sempre la donna stia tramando qualcosa.