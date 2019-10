Secondo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, martedì 22 ottobre, continuerà lo scontro tra Riccardo e Ida, non si placheranno le polemiche nemmeno tra Paolo e Valentina M. e Gemma sarà gelosa di una nuova corteggiatrice arrivata in studio per Jean Pierre.

Uomini e Donne, anticipazioni: per Jean Pierre arriva una nuova corteggiatrice

Nell'appuntamento odierno continuerà il confronto, iniziato ieri, tra Ida e Riccardo.

Quest'ultimo non ci starà a passare sempre per il cattivo della situazione, ma sia l'opinionista Tina Cipollari che la dama Valentina lo colpevolizzeranno di non aver dato molta importanza all'amore per la dama bresciana.

Intanto proseguirà la conoscenza tra Valentina M. e Gennaro, cosa che non è andata molto giù a Paolo, visto che fino a una settimana fa era lui a sentirsi con la dama. Quest'ultima ha deciso di non dargli l'esclusiva e la cosa ha parecchio ferito l'uomo, che arriva a definirla "bugiarda".

Niente buone nuove nemmeno per Gemma, infatti in studio arriva una nuova corteggiatrice per Jean Pierre e il cavaliere decide di farla rimanere, gelosia all'orizzonte? Per scoprirlo l'appuntamento è, come di consuetudine, alle 14:45 su Canale 5.