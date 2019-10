L'appuntamento con la fiction Rosy Abate 2 sta per giungere al termine. Le anticipazioni ufficiali rivelano che il prossimo venerdì 11 ottobre verrà trasmessa la quinta e ultima puntata di questa stagione che sta riscuotendo un buon successo di ascolti e critiche nel prime time di Canale 5. Le anticipazioni sulla puntata finale di Rosy Abate rivelano che i colpi di scena non mancheranno e che per l'Abate arriverà il momento della vendetta personale nei confronti del suo nemico giurato Antonio Costello.

L'ultima puntata di Rosy Abate 2 su Canale 5, le anticipazioni sul finale: Rosy si vendica

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla quinta e ultima puntata di Rosy Abate 2 in onda venerdì prossimo in televisione, rivelano che per Rosy arriverà il momento di rimboccarsi le maniche e di prendere in mano le redini della situazione per salvare la vita di suo figlio Leonardo.

La situazione del ragazzo, infatti, è tutt'altro che positiva: si trova in carcere e sta facendo i conti con dei 'picciotti' di Costello che gli stanno dando fastidio e che non perdonano soprattutto il tradimento di Rosy. Ecco perché la vita di Leo potrebbe essere per davvero appesa ad un filo e sua mamma decide di intervenire prima che possa essere troppo tardi.

Rosy, così, metterà a punto un nuovo piano che prevede la sua personale vendetta nei confronti di Antonio Costello, così da poter regolare i conti e giocare questa partita con il suo nemico ad armi pari.

Le anticipazioni sull'ultima puntata di Rosy Abate 2 in onda settimana prossima su Canale 5 rivelano che l'ex boss siciliana deciderà di far rapire la figlia di Costello. La donna, così, decide di colpire lo spietato boss sui suoi affetti più cari così da poterlo intimorire e soprattutto costringerlo ad una resa.

La guerra finale tra Rosy Abate e il suo nemico Antonio Costello nell'ultima puntata dell'11 ottobre

La giovane Nina, quindi, verrà fatta rapire da Rosy: un gesto che potrebbe costargli ancora una volta caro anche per quanto riguarda il rapporto con suo figlio Leo, dato che il ragazzo è follemente innamorato della figlia di Costello e difficilmente perdonerebbe sua mamma se succedesse qualcosa di brutto alla ragazza.

Insomma il finale di questa seconda stagione della fiction con Giulia Michelini si preannuncia a dir poco infuocato, così come ha svelato anche l'attore Davide Devenuto che veste proprio i panni del boss Costello. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha ammesso che nell'ultima puntata ci sarà una vera e propria guerra finale con la sua nemica giurata Rosy: tuttavia non ci saranno scene cruente dato che questa battaglia si consumerà senza armi.