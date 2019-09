Marina Giordano e e la verità sull'omicidio Rosato continueranno ad essere al centro delle trame di Un posto al sole anche nelle puntate in onda dal 7 all'11 ottobre. Le anticipazioni, infatti, rivelano che l'imprenditrice continuerà ad essere vicina a Fabrizio Rosato, anche se il fatto causerà grande agitazione nella famiglia di quest'ultimo. E proprio il ricovero in ospedale di Sebastiano porterà al confronto dell'uomo con Arturo con conseguenze potenzialmente fatali. Nelle prossime puntate non potrà mancare Alex, più che mai decisa a tornare nella sua vecchia casa insieme a Mia.

Ma la bambina sembrerà essere di diversa opinione. Spazio alla crisi tra Renato e Nadia, oltre che alla costante indecisione di Giulia riguardo il suo futuro con Denis.

Un posto al sole anticipazioni: l'incontro di Sebastiano e Arturo

Le anticipazioni di Un posto al sole sulle puntate dal 7 all'11 ottobre rendono noto che Marina riceverà una visita inaspettata sul lavoro mentre la sua relazione con Fabrizio continuerà ad essere oggetto di litigi tra quest'ultimo e lo zio.

E proprio in questo clima di assoluta confusione, Arturo e Sebastiano si troveranno ricoverati nello stesso ospedale a causa del peggiorare della loro salute. L'incontro a questo punto sarà inevitabile e gli esiti potrebbero essere fatali. La Giordano, ignara delle colpe dell'uomo al quale sarà sempre più legata, troverà conforto tra le braccia di Rosato, il quale a sua volta continuerà quotidianamente i contrasti con lo zio.

E in tutto questo rimbalzare di avvenimenti, Marina dovrà anche prendere una decisione fondamentale: continuerà la battaglia legale per dimostrare l'innocenza di Arturo e ripulire il suo nome? Insieme alle vicende di Marina, nelle prossime puntate anche Giulia continuerà ad essere confusa non sapendo che evoluzione dare al suo rapporto con Denis. Le parole di Ornella non faranno che complicare ulteriormente il suo stato.

Anticipazioni Un posto al sole: Mia non vuole tornare nella vecchia casa

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole della seconda settimana di ottobre, Vittorio sarà profondamente scosso dopo la rottura con Alex. Lei, invece, resterà ferma nella decisione di tornare nella sua vecchia casa anche se Mia non sarà d'accordo con la sorella. Mariella non potrà accettare la prolungata morosità di Cinzia e deciderà di correre ai ripari per ottenere i canoni di affitto non pagati.

Ma la vicenda potrebbe riservare ulteriori sorprese, portando alla luce la verità sui problemi economici della donna. Nadia e Renato, sempre più in crisi, vivranno una fase di avvicinamento prima di prendere una decisione definitiva e sofferta sul loro rapporto. I ricordi del passato riaffioreranno in Diego che riprenderà a pedinare Beatrice, appostandosi sotto casa sua.