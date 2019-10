I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e ieri pomeriggio c'è stata una nuova registrazione del trono over, la quale è stata a dir poco ricca di sorprese e novità, in particolar modo per la coppia composta da Ida e Riccardo. Chi ha visto le ultime puntate del dating show di Maria De Filippi sa bene che Riccardo ha cercato di riavvicinarsi alla dama e di avere una seconda chance ma Ida, in un primo momento, è stata molto dura.

Eppure, ieri pomeriggio è stata proprio la Platano a tendere la mano verso il suo ex fidanzato, annunciando di voler abbandonare la trasmissione con lui per tornare a viversi fuori dal contesto televisivo.

Il ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo di U&D

Nel dettaglio, gli spoiler su Uomini e donne rivelano che dopo la lettera d'amore con la quale Riccardo ha ribadito ancora una volta di essere innamorato della bella Ida, c'è stata un'altra registrazione in cui la dama diceva apertamente al suo ex di non voler più stare con lui e quindi di essere pronta a voltare pagina e ad andare avanti definitivamente.

Riccardo, in lacrime, ha accettato la decisione di Ida senza batter ciglio.

Eppure ieri pomeriggio c'è stato il colpo di scena che ha ribaltato tutta la situazione in studio. Ida e Riccardo, infatti, non si sono arresi e hanno trascorso dell'ulteriore tempo assieme dopo la registrazione dell'ultima puntata. Gli spoiler del trono over rivelano che i due ex fidanzati si sono rivisti a Roma e hanno raccontato di essersi baciati e di aver trascorso la notte insieme.

La Platano, però, ci ha tenuto a precisare che durante quella notte non c'è stato niente di fisico tra di loro, se non dei baci e delle coccole. Eppure le sensazioni che Ida è tornata a provare in quella serata le hanno permesso di capire che il sentimento nei confronti di Riccardo non si è ancora affievolito.

La scelta di Ida a Uomini e donne: lascia il programma con il suo Riccardo

Proprio per questo motivo che Ida ha preferito abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi e vuole farlo proprio con Riccardo, per tornare a vivere con lui la quotidianità e capire, quindi, se sono fatti ancora per stare insieme l'uno con l'altra.

Un ritorno di fiamma a tutti gli effetti per la coppia più discussa di questa edizione di Uomini e donne trono over. Ovviamente le polemiche in studio non sono mancate e le anticipazioni rivelano che è stato Armando a puntare il dito contro la dama. I due si stavano sentendo prima che la Platano decidesse di tornare di nuovo con Riccardo e ad Armando questo suo modo di fare non è per niente piaciuto.

Il cavaliere del trono over, infatti, accuserà la Platano di averlo soltanto usato per arrivare al suo obiettivo: far ingelosire Riccardo.