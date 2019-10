Sembra proprio che ad Armando, la decisione di Ida di dare un'altra possibilità a Riccardo non sia proprio andata giù. L'uomo infatti, in una lunga intervista rilasciata al magazine di Uomini e donne, si è scagliato fortemente contro la donna. Ma vediamo cosa ha portato Armando ad esprimersi così duramente nei confronti di Ida. Armando ed Ida, prima che Riccardo, inaspettatamente, confessasse in una lettera di amarla ancora, avevano iniziato un'assidua frequentazione, tanto che Ida aveva pronti i biglietti per raggiungerlo nella sua città a Napoli.

Il viaggio poi era stato rimandato per alcuni ripensamenti di Armando che sta conoscendo nel frattempo anche un'altra donna, Veronica. Comunque, i due erano usciti a cena a Roma e tra loro era scattato un bacio. Ora, alla luce di quello che è successo tra Ida e Riccardo, Armando pare abbia rivalutato la dama bresciana e vede il bacio che c'è stato tra di loro in un'altra ottica. Già la scorsa puntata aveva accusato Ida di averlo usato solo per provocare una reazione in Riccardo.

A queste parole forti, Armando ne ha aggiunte altre. Vediamo cosa ha detto nell'intervista rilasciata in questi giorni al magazine della trasmissione.

Armando Incarnato: "Le lacrime di Ida non mi fanno più nessun effetto"

Dopo aver visto quello che è accaduto in studio tra Ida e il suo forse non più ex Riccardo Guarnieri, Armando si è sentito preso in giro ed usato dalla donna. Ha sfogato tutta la sua rabbia sul magazine di Uomini e Donne.

Le sue parole sul giornale sono: "Scoprire che Ida è una donna finta non mi ha lasciato dolore o sofferenza, non provo nulla, neanche le sue lacrime mi fanno più effetto, mentre prima provavo molta tenerezza per lei". In effetti, fu lui a consolarla quando per l'ennesima volta scappò in lacrime dietro le quinte. Poi, ha aggiunto: "Ida dentro di se sapeva di avere ancora un interesse per Riccardo, però quando una persona ama non esce con un'altra e la bacia.

L'unica cosa che mi chiedo è perchè tra tanti abbia usato proprio me". Effettivamente, tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri non è mai scorso buon sangue. Anzi, tra i due in studio spesso e volentieri ci sono stati pesanti litigi. Sono volati metaforici coltelli. È lecito dunque pensare che quella di Ida Platano sia stata come dice appunto Armando, una vera e propria strategia per provocare una reazione e dunque per far ingelosire l'unico uomo che lei abbia sempre voluto al suo fianco, Riccardo Guarnieri.

In effetti, come ricorderà chi ha seguito la puntata in cui Ida e Armando dissero di essersi baciati, Riccardo rimase impietrito e senza parole. Anzi, disse che quella notizia era stata proprio una bella botta.