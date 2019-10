Diego Giordano ha davvero investito Aldo Leone? Beatrice Lucenti può essere considerata una vittima? Le domande spopolano tra i telespettatori di Un posto al sole, dopo aver seguito la puntata trasmessa ieri, 25 ottobre, su Rai 3. La trama si è soffermata con Beatrice che ha urlato tutto il suo rancore contro Diego, mentre la Polizia lo stava trasferendo in carcere. L'avvocatessa, infatti, è apparsa convinta che il suo ex fidanzato abbia investito Aldo, ben memore della fissazione da lui provata per lei.

Come si evolverà la situazione nella prossima puntata? I fan della soap partenopea dovranno attendere fino a lunedì 28 ottobre per conoscere gli esiti, già arrivati tra le mani di Giovanna Landolfi, dei rilievi effettuati sull'auto di Diego. Nel frattempo, proprio quest'ultimo comincerà a ricordare un dettaglio molto importante sulla notte dell'incidente, che potrebbe portare a una svolta nelle indagini. Spazio lunedì prossimo a delle novità nel rapporto tra Marina e Fabrizio, oltre che all'intervento di Arianna e Michele a scuola.

Un posto al sole anticipazioni: un ricordo improvviso di Diego

Le anticipazioni di Un posto al sole di lunedì 28 ottobre si concentrano sull'attesa dei rilievi sulla macchina di Diego. Giovanna, nella puntata di ieri, è apparsa particolarmente sorpresa da quanto letto nei documenti appena giunti al commissariato. Confermeranno i suoi sospetti e sanciranno qualche colpo di scena? Sembra probabile, infatti, che l'auto sia stata usata per investire Aldo, ma potrebbe non essere stato il Giordano a guidarla in quel momento.

Raffaele sarà in ansia per tali riscontri, che potrebbero determinare la presenza di qualche particolare decisivo. Mentre Niko e Susanna saranno impegnati nell'organizzare la difesa al parente, un ricordo riaffiorerà improvvisamente nella mente di Diego. Si tratterà di qualcosa che potrebbe portare alla svolta delle indagini.

Trame Un posto al sole: Alberto aiuta involontariamente Marina

Proseguendo con le anticipazioni relative alla prossima puntata di Un posto al sole, Marina e Fabrizio saranno sempre più uniti, anche se su di loro incomberà il segreto sulle dinamiche dell'omicidio Rosato.

La coppia potrà, inoltre, contare sull'aiuto involontario di Alberto Palladini. Dopo molte indecisioni, Arianna ha deciso di unirsi a Michele nel confronto con gli ex compagni di classe di Mimmo e Maurizio. Nell'appuntamento di lunedì 28 ottobre, i due amici si troveranno a raccontare la loro versione su quanto accaduto al caffè Vulcano, quando il tentativo di furto si era concluso tragicamente. L'intervento di Arianna e Michele finirà per colpire particolarmente gli studenti del professor Scaglione.