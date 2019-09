Prosegue l'appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne, il fortunatissimo dating show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5. Nei giorni scorsi è stata registrata una nuova puntata del trono over, la quale si preannuncia anche questa volta ricchissima di colpi di scena imperdibili. Nel dettaglio, infatti, vedremo che ci saranno delle novità che riguarderanno il percorso di Ida Platano ma anche quello di Gemma Galgani, che rivedremo di nuovo in lacrime.

Anticipazioni Uomini e donne trono over: arriva il bacio tra Ida e Armando, Riccardo contrariato

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che per Ida Platano arriverà il momento di voltare pagina definitivamente dopo la fine della love story tormentata con Riccardo.

La dama del trono over si lascerà così andare con un altro dei cavalieri presenti nel parterre: trattasi di Armando, con il quale sarà protagonista di un'esterna al bacio.

I due, infatti, si lasceranno andare a delle tenere effusioni e confesseranno pubblicamente che si sono scambiati un bacio. Una confessione che manderà in tilt Riccardo, il quale ammetterà di essere deluso dal comportamento di Ida, che ha scelto di voltare pagina della sua vita con il suo 'peggior nemico'.

Le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne over, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove avventure di Gemma Galgani. La dama torinese al termine della puntata precedente ha avuto un nuovo incontro con Jean Pierre scoppiando in lacrime in quanto ferita dalle parole pronunciate dal cavaliere.

Gemma in lacrime per Jean Pierre Gianfranco chiude la frequentazione

A ferire Gemma sono state anche le parole di Anna Tedesco, la quale ha confessato che in realtà Jean Pierre non sarebbe affatto interessato a lei.

Il cavaliere si è 'difeso' dicendo che in passato è stato anche con donne che potrebbero essere considerate più brutte di Gemma, e quindi ha precisato che per lui l'aspetto fisico non conta al 100%. Questo per dire che forse, in futuro, potrebbe succedere che la Galgani riesca a far breccia definitivamente nel suo cuore ma per il momento non c'è ancora stata la scintilla definitiva.

L'interesse di Gemma nei confronti di Jean Pierre ha scatenato la gelosia di Gianfranco, il quale senza troppi mezzi termini ha deciso di chiudere le frequentazione con la dama torinese che per tutta la registrazione ha tentato di attirare la sua attenzione.

Gli spoiler di Uomini e donne trono over, inoltre, rivelano che Gemma chiederà anche di poter ballare con Gianfranco per provare a fargli cambiare idea, ma al termine della 'performance' la dama confesserà alla De Filippi che il cavaliere è 'duro' nei suoi confronti, scaturendo anche le allusioni piccanti di Tina.