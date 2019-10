È una notizia inaspettata quella che ha cominciato a circolare oggi, 12 ottobre, sul web: "Stasera tutto è possibile" non terminerà il 4 novembre come inizialmente previsto, ma una settimana dopo. Il format di Rai 2 condotto da Stefano De Martino, dunque, è stato premiato dai vertici di rete con una puntata in più, visti gli ottimi ascolti che ha ottenuto sin dal debutto.

De Martino conquista il pubblico di Rai 2

La carriera da presentatore di Stefano De Martino, è in costante ascesa: dopo aver convinto alla guida di Made in Sud la scorsa primavera, il ballerino ottiene un altro successo sempre su Rai 2. Da circa un mese, infatti, il marito di Belen Rodriguez presenta la nuova edizione di "Stasera tutto è possibile", il programma che ha avuto come padrone di casa Amadeus fino all'anno scorso.

Visti gli ottimi ascolti che questo format d'intrattenimento sta facendo registrare (quasi il 9% di share), i vertici di rete hanno deciso di allungarlo, aggiungendo una puntata in più a quelle previste.

La trasmissione nella quale alcuni personaggi famosi partecipano a giochi bizzarri, compreso il celeberrimo "la stanza inclinata", terminerà lunedì 11 novembre e non più il 4 come pronosticato dagli addetti ai lavori prima del via.

Nonostante abbia avuto tra i competitor le fiction di Rai 1 e Temptation Island Vip su Canale 5, Stasera tutto è possibile si è sempre difeso, portando a casa numeri inaspettati e share sempre più alti ogni settimana: da qui la decisione di premiare Stefano e tutta la squadra con un episodio in più.

Stefano e Belen non si risposano, per ora

Anche la vita privata sta regalando a Stefano De Martino, grandi emozioni: da quando è tornato con Belen Rodriguez, infatti, il napoletano sembra aver ritrovato il sorriso.

Dopo aver trascorso un'estate di totale relax a Ibiza, la chiacchierata coppia è rientrata a Milano per lavorare, ma non mancano le occasioni per concedersi gite in barca con parenti e amici.

Per festeggiare i 30 anni del conduttore, per esempio i suoi genitori e quasi tutti i membri della famiglia dell'argentina sono volati in Costiera Amalfitana: sullo yatch alla quale la coppia ha dato il nome del figlio, Santiago, i Rodriguez e i De Martino si sono ufficialmente ritrovati.

Chi pensava che questo fine settimana fosse il preludio delle tanto chiacchierate nozze bis dei "DeMartinez", però, si sbagliava: intervenuta telefonicamente a Mattino 5 qualche giorno fa, la showgirl ha smentito il Gossip che la vorrebbe prossima a risposare Stefano.

"Un altro matrimonio non è in preventivo, ma se mio marito dovesse chiedermelo lo farò", ha fatto sapere Belen durante la sua intervista improvvisata su Canale 5.