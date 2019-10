Gli spoiler di Beautiful, riguardanti le puntate in programma da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre negli Usa, rivelano che tra Brooke Logan e Ridge Forrester ci sarà viva tensione a causa di Shauna Fulton, mentre Hope si scaglierà come una furia contro Steffy poiché gelosa di Liam Spencer.

Beautiful: Brooke in lite con Ridge a causa di Shauna

Nuovi colpi di scena arrivano dalle puntate in onda a metà ottobre in America.

Le anticipazioni di Beautiful da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre sulla Cbs, rivelano che le Logan, gli Spencer ed i Forrester rimarranno sconvolti quando scopriranno che Flo ha donato il rene a Katie. Se quest'ultima apprezzerà molto il gesto della Fulton, Brooke sarà del parere opposto. La donna, infatti, continuerà a fare la guerra a Shauna, nonostante sua figlia abbia salvato la vita alla madre di Will.

La moglie dello stilista accuserà la rivale di aver usato Flo per ritornare nelle grazie della famiglia. Un affronto che desterà la furia di Ridge, il quale le rammenterà che se non fosse stato per la Fulton, Katie sarebbe morta. La madre di Hope, a questo punto, si arrabbierà moltissimo con il Forrester, teso a difendere ancora una volta la nemica.

Wyatt perdona Flo

Nel frattempo Wyatt rimarrà profondamente colpito quando scoprirà che Flo ha donato il suo organo a Katie, tanto da ringraziarla.

In questo frangente, la figlia di Storm crederà di avere un'altra chance di tornare insieme allo Spencer. Thomas, invece, apparirà molto felice quando assisterà ad una nuova discussione tra Ridge e Brooke per il suo ritorno nell'azienda di famiglia. Dall'altro canto, Shauna confesserà al Forrester di averlo baciato quando è svenuto nella stanza sopra il Bikini bar. Lo stilista apparirà lusingato, nonostante la Fulton abbia creato una serie di guai alla sua famiglia.

Thomas incontra Zoe, Hope e Steffy litigano a causa di Liam

Nelle puntate di Beautiful in onda negli Usa a metà ottobre, Thomas incontrerà Zoe alla Forrester Creations. In questo frangente, l'ex stagista crederà di poter tornare a lavorare per la famosa casa di moda in quanto anche il figlio di Ridge è stato perdonato per tutti gli inganni legati allo scambio delle culle. Nel frattempo Liam porterà Beth a casa di Steffy alle spalle di Hope.

Proprio quest'ultima troverà un messaggio della madre di Kelly sul telefonino dello Spencer. La donna, a questo punto, si recherà a casa della sorellastra dove entrambe si rinfacceranno il dolore provato per la perdita di Beth e del marito. In questo frangente, la Logan spingerà quest'ultimo fare una scelta tra lei e la rivale. Infine Zoe rimarrà molto perplessa quando Thomas le rivelerà di averla presa come musa dei suoi nuovi disegni.