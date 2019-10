Nelle puntate spagnole di Una vita diversi personaggi noti usciranno di scena, soprattutto per tragiche motivazioni. Tra di essi, vanno menzionate soprattutto Celia e Trini che moriranno a breve distanza di tempo: la prima cadrà dalla finestra (del fatto verrà accusato, ingiustamente, Ramon) mentre la seconda perderà la vita poco dopo la nascita di Milagros. Solo dopo una decina d'anni si scoprirà che è stata proprio Celia ad ucciderla.

Diverso sarà il destino di Susana, ancora presente nelle trame in onda nel paese iberico. La madre di Leandro e Simon, dopo una lunga vedovanza, vivrà una fase di felicità grazie ad un uomo. Ma proprio quando deciderà di farsi avanti per fargli capire di essere interessata, la sarta dovrà fare i conti con una notizia che non le piacerà affatto.

Un Vita anticipazioni: Susana scopre che Armando è divorziato

Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate spagnole rendono noto che Susana comincerà a provare del forte interesse per Armando, un diplomatico che arriverà nel quartiere e che in Italia avremo modo di conoscere fra diversi mesi.

L'uomo sarà il primo ad invitarla a cena e dopo qualche tempo lei deciderà di ricambiare, organizzando un nuovo incontro. Tutto sembrerà andare per il meglio, al punto Susana comincerà a sognare un futuro insieme ad Armando, confessando a Rosina di essere pronta a rischiare per lui. Sarà proprio a questo punto che la madre di Leandro scoprirà qualcosa che le farà cambiare idea. Apprenderà, infatti, che Armando è un uomo divorziato. Da quel momento, farà un passo indietro, cominciando ad evitarlo almeno fino a quando Armando avrà una proposta speciale per lei.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Trame spagnole Una Vita: Susana rifiuta l'invito di Armando

Proseguendo con le anticipazioni spagnole di Una Vita, Armando proporrà a Susana di accompagnarlo ad un pranzo con un famoso stilista. Ma dopo avere appreso i trascorsi dell'uomo, la sarta si troverà costretta a rifiutare, anche se a malincuore. Sarà a questo punto che il diplomatico deciderà di affrontare la sua nuova amica, chiedendole per quale ragione lei abbia cambiato atteggiamento nei suoi confronti.

Sarà a questo punto che la madre di Leandro non potrà più nascondere quanto da lei scoperto e chiederà ad Armando spiegazioni sul suo divorzio. Toccherà, poi, a Rosina confrontarsi con l'uomo e a consigliargli di dichiararsi apertamente a Susana. Lui non solo le confermerà il suo sincero interesse ma aggiungerà di avere prenotato un intero ristorante per una cena romantica con lei. Arriverà la proposta di matrimonio anche per la storica sarta di Acacias 38?

Le puntate in onda in Spagna nella settimana del 14 ottobre chiariranno gli sviluppi di questa vicenda.