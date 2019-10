Le anticipazioni della famosa soap opera Tempesta d'amore ambientata a Vagen in Germania riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 3 a sabato 9 novembre, Denise sarà assai sconvolta per il bacio ricevuto da Joshua e gli chiederà delle spiegazioni. Intanto Valentina e Robert saranno notevolmente in pena per Eva. Quest'ultima all'improvviso scomparirà.

Nel frattempo Natascha e Michael avranno alcune difficoltà, poiché saranno parecchio turbati dai cambiamenti improvvisi subiti. Più tardi Joshua rivelerà a Denise di essersi innamorato di lei e poi andrà a raccontare la notizia ad Henry. L'uomo, però, sarà alquanto preoccupato.

Annabelle gelosa di Denise

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 3 al 9 novembre, Paul e Romy saranno notevolmente entusiasti per ciò che li attende.

Frattanto Natascha sarà in difficoltà e cercherà di divagarsi uscendo la sera a Monaco. Successivamente Annabelle scoprirà che Joshua è parecchio innamorato di Denise. La donna sarà talmente gelosa di sua sorella che mediterà addirittura di ucciderla. Nel frattempo Eva avrà serie difficoltà, poiché non riuscirà a confidarsi con la sua famiglia sul trauma appena subito. Così la donna cercherà il sostegno di Christoph, ma l'uomo sarà costretto a tenerla lontana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Annabelle tenta di uccidere Denise

Denise scoprirà che Annabelle ha provato ad ucciderla e deciderà di denunciarla. Frattanto Christoph vorrà che sua figlia sia leale nei confronti della propria famiglia. Intanto Eva cercherà di riprendersi al meglio anche grazie alla passione per il disegno. Poi Robert scoprirà grazie a Christoph che sua moglie soffre di attacchi di panico. Più tardi Romy incontrerà Bela Moser, un ragazzo che aveva già conosciuto ad un seminario a Göttingen, il quale inizierà un tirocinio presso il Fürstenhof. Nel contempo Denise sarà notevolmente turbata dalle parole di Christoph e sarà confusa nei riguardi di Annabelle.

Jessica si scontra con Paul

Jessica avrà il desiderio di impiegare più tempo per Luna e scoprirà che Bela ha avuto l'autorizzazione di occuparsi della piccola. Pertanto la donna sarà assai furiosa e andrà a scontrarsi con Paul. Frattanto Ragnar confesserà a Tina di aver trovato un finanziatore per la sua azienda. Più tardi Alfons consiglierà a Robert di rimanere tranquillo e pensare soltanto alla felicità di sua moglie Eva.

Quest'ultima avrà una discussione con suo marito riguardante l'educazione della loro figlia Valentina. Successivamente Romy sorprenderà Jessica e Paul in una situazione decisamente imbarazzante. Joshua e Denise celebreranno l'apertura dell'albergo equestre, il particolare evento darà modo ai due di avvicinarsi parecchio. Infine Christoph annuncerà di voler lasciare il Fürstenhof, così da rallegrare Werner.

La novità riavvicinerà anche Robert ed Eva.