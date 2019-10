Continua il grande successo per la serie televisiva Un Passo dal Cielo 5. Nella nona puntata in onda giovedì 7 novembre non mancheranno di certo i colpi di scena. Le anticipazioni della serie rivelano che Francesco e Vincenzo lasceranno il paesino delle Alpi dove risiedono per recarsi in Germania. I due amici indagheranno sull'omicidio che ha coinvolto il loro amico Albert. Intanto, Valeria, metterà in grave pericolo la vita del padre di Carmela.

Anticipazioni 7 novembre: la situazione di Albert diventa sempre più complicata

Un Passo dal Cielo si avvicina alla fine di questa quinta stagione. La serie arrivata alla nona puntata è vicina al gran finale, con la situazione di Albert a diventare sempre più complicata. La morte del suo amico in cella gli ha creato non pochi problemi, aggravando di conseguenza la sua posizione. Francesco e Vincenzo porteranno avanti le indagini e scopriranno la presenza di un misterioso Direttore di Banca.

Quest'ultimo verrà interrogato dagli inquirenti e li farà partire per un viaggio in Germania. Stando alla sua deposizione i due poliziotti troveranno lì tutte le loro risposte.

La Ferrante mette in pericolo la vita di Nappi

Nel corso della nona puntata di un Passo dal Cielo 5 i fan assisteranno anche ad un chiarimento tra Emma e il suo fidanzato Francesco. I due avranno un duro confronto dove verrà menzionato anche Albert.

La giovane però riuscirà a prendere una decisione che le cambierà per sempre la vita. Nello stesso tempo, Valeria avrà paura di perdere la piccola Carmela che ormai fa parte della sua vita. Infine, la scelta della Ferrante metterà in pericolo la vita di Vincenzo.

Riassunto ottava puntata e repliche in diretta streaming

Nell'ottava puntata di Un Passo dal Cielo in onda il 31 ottobre su Rai 1, il maestro Albert viene coinvolto nella morte del suo amico di cella.

La sua situazione diventa mano mano sempre più complicata, nessuno crede alla sua innocenza. Inoltre, il ritorno di Eva a San Candido destabilizza Vincenzo. La giovane, infatti, sembra intenzionata a tornare assieme al suo ex fidanzato dopo un lungo viaggio in Spagna. Come la prenderà Valeria che fin'ora si è occupata della piccola Carmela?

