Gli spoiler della nota fiction Tempesta d'amore ambientata a Vagen in Germania, riservano diverse curiosità per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse su Rete 4 da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre, al Fürstenhof Christoph ed Eva saranno ormai considerati morti, tranne che per Valentina, la quale non perderà le speranze. La ragazza è fermamente convinta che sua madre sia ancora viva.

Successivamente Robert, Joshua e Denise decideranno di partire per andare a cercare la coppia scomparsa. Nel frattempo Eva e Christoph si troveranno in gravi difficoltà a causa delle loro condizioni di salute, oramai alquanto precarie e penseranno di non farcela.

André e Werner in difficoltà

Nelle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda su Rete 4 dal 28 ottobre al 3 novembre, Jessica farà di tutto per riprendersi sua figlia e cercherà di convincere l'addetto dell'Ufficio Minori.

Nel frattempo André e Werner si renderanno conto di essere parecchio nei guai e cercheranno un modo per salvarsi. Poi André vorrà appropriarsi del documento con la firma falsa e andrà a cercarlo nella stanza di Annabelle, ma verrà colto di sorpresa.

Christoph ed Eva tornano al Fürstenhof

Robert, Joshua e Denise riusciranno a ritrovare Christoph ed Eva sani e salvi. Così la coppia ritornerà al Fürstenhof e Valentina sarà notevolmente felice nel rivedere sua madre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Intanto Christoph sembrerà totalmente cambiato, tanto da far preoccupare Boris e Denise. Più tardi Jessica cercherà di convincere l'assistente sociale a concedergli la custodia di sua figlia Luna. Nel frattempo Robert sarà notevolmente felice di poter passare del tempo insieme a sua moglie, ma Eva sembrerà assai pensierosa. Successivamente il Dottor Michael riceverà una visita inaspettata dalla polizia.

Robert ringrazia Christoph

Denise sembrerà essere parecchio felice vicino ad Henry. Nel frattempo Robert ringrazierà Christoph per essere stato al fianco di sua moglie Eva. Poi Henry continuerà la sua campagna elettorale e verrà aiutato da Natascha Schweitzer, la quale passerà del tempo con la piccola Luna.

Successivamente Henry presenterà Denise come sua futura moglie ai cittadini di Bichlheim, la ragazza resterà notevolmente stupita del gesto. Intanto Christoph riprenderà a suonare il piano e sarà ascoltato da Eva.

Denise si scontra con Annabelle

Annabelle insieme al signor Werner riunirà tutto lo staff del Fürstenhof per annunciare alcune novità riguardanti suo padre e la direzione. Mentre Denise sarà alquanto turbata per le parole della sorella e si scontrerà con lei. Frattanto Christoph passerà del tempo insieme a suo figlio Boris e non sarà più tanto interessato agli affari dell'hotel.

Successivamente Natascha e Michael si prenderanno cura di Luna finché l'Ufficio Minori non deciderà sul da farsi.

Più tardi Eva inizierà a soffrire improvvisamente di attacchi di panico, pertanto verrà visitata dal dottor Michael. In seguito Denise sarà certa di essere innamorata di Henry, ma improvvisamente si scambierà un bacio con Joshua. Quest'ultimo sarà parecchio felice e si convince di avere delle chance con la donna, poi andrà a confidarsi con Paul. Infine Eva uscirà e lascerà il cellulare a casa, così Robert e Valentina saranno molto preoccupati e andranno a cercarla.