Serena Enardu e Pago si sono separati nella puntata di questa sera di Temptation Island Vip 3. Il cantautore ha lasciato il falò da solo e l'ex tronista di Uomini e Donne ha confessato che non sa esattamente quello che prova. Una reazione quella di Serena che ha fatto discutere il pubblico e che allo stesso tempo ha urtato l'ex fidanzato Giovanni Conversano. Quest'ultimo, infatti, ha colto l'occasione di lanciare l'ennesima frecciatina su Instagram alla Enardu, ribandendo alcuni dettagli della loro storia e di come questa sia naufragata.

Giovanni Conversano stocca ancora una volta Serena Enardu

Giovanni Conversano ha pubblicato una Instagram Stories con scritto: "Chi nasce rotondo non può morire quadraro". Una frecciatina che pare essere rivolta alla sua ex fidanzata Serena Enardu. In molti si aspettavano una nuova reazione dell'ex compagno agli atteggiamenti della Enardu a Temptation Island Vip. Il motivo di questo accanimento non è ancora dato saperlo, anche se in tanti hanno ipotizzato che Giovanni provi ancora qualcosa per Serena, o comunque le ferite della rottura non si sono ancora rimarginate.

Il pubblico di Temptation contro Serena Enardu

Non solo Giovanni Conversano, l'incapacità della Enardu nel capire e confessare i suoi errori nella storia con Pago hanno lasciato senza parole anche i telespettatori a casa. In tanti, infatti, si sono scagliati su Twitter per urlare tutta la loro contrarietà al comportamento "immaturo" Serena. "Serena Enardu, 43 anni suonati, è stata per 7 anni con Pago aspettando di innamorarsi di lui o che lui la facesse innamorare?!

E ha aspettato la TV per lasciarlo?! Roba da pazzi. E la scena col tentatore è stata squallida, viscidi e privi di rispetto" ha commentato un utente. "Serena si vede palesemente che non sa come uscirne, e dice cose senza senso" ha rincarato la dose un altro.

Serena confessa a Pago: 'A letto ero apatica'

Durante il falò di confronto, Serena Enardu e Pago se ne sono dette di tutti i colori.

Il cantautore è rimasto piuttosto ferito dal comportamento della sua fidanzata ed ha esclamato: "Assurdo! Questa è una barzelletta". Dopodiché, Pago ha chiesto a Serena: "Devi dirmi la verità sei ancora innamorata di me?". La Enardu è rimasta in silenzio e poi ha continuato a ribadire dicendo che non si è mai sentita compresa in sette anni di relazione. Poi Serena ha scagliato delle parole pesanti come macigni: "Non era un rapporto d'amore, ma di complicità, di confronto.

Quando facevamo l'amore io ero apatica". A quelle parole il volto di Pago è diventato scuro e carico di delusione. Anche Alessia Marcuzzi ha confessato di stare male per la situazione che si è creata tra i due: "Mi sto lacerando per voi".