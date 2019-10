L'attore turco Can Yaman è tornato nuovamente nel nostro Paese. Era già stato paparazzato a Napoli qualche tempo fa, dove una folla di sostenitrici lo attendeva trepidante. Ma ecco che a sorpresa annuncia il suo arrivo e ancora una volta tutte coloro che hanno sospirato ad ogni sguardo di Ferit di Bitter Sweet, si sono nuovamente precipitate ad attenderlo. Ma ci si chiede ora per quale motivo sia tornato in Italia.

Successo inaspettato per l'attore turco

E' bastato un solo sguardo a Can Yaman per conquistare milioni di telespettatrici fin dalla prima puntata di Bitter Sweet, andata in onda lo scorso giugno su Canale 5. Da quel momento i suoi profili social hanno triplicato i followers e la sua fama è ormai consolidata. Infatti, quando ha deciso di passare qualche giorno di vacanza a Napoli, non è passato inosservato e le foto della sua presenza hanno fatto il giro del web.

Lui, galante e cortese, non si è negato alle fans, firmando centinaia di autografi. Inoltre l'attore turco parla italiano molto bene e ha potuto rispondere a qualche domanda. Sono iniziate poi a girare voci su una possibile ospitata da Silvia Toffanin a Verissimo, ma in merito non ci sono state ancora conferme.

Protagonista in una nuova soap

L'aspetto televisivo di Can Yaman ora è diverso da quello che aveva in Bitter Sweet, quando interpretava l'austero Ferit Aslan.

Infatti l'attore turco ha vestito i panni di un fotografo in una nuova fiction dal titolo Erkenci Kus, dove lo ritroviamo con barba e capelli lunghi. Tutti ora attendono di sapere se potranno rivederlo in una nuova produzione e vivere una storia d'amore avvincente tanto quanto quella che ha vissuto con Nazli (Ozge Gurel) negli "Ingredienti d'amore". Ma ecco che a sorpresa arriva a Roma e, poco dopo, posta sul suo profilo Instagram un video per ringraziare i fans del loro sostegno e del grande affetto che gli viene dimostrato.

Rivela poi che la sua presenza non sarà l'unica sorpresa e che presto ci saranno grandi novità. Posta poi un secondo video dove appare sommerso dalle fans in attesa di un autografo.

I rumors su una possibile ospitata in tv

L'arrivo a Roma del protagonista di Bitter Sweet è certamente non casuale, ma resta da capire cosa bolle in pentola. Sono molti i rumors che circolano in rete: potrebbe essere un giudice speciale dell'ultima puntata di Amici Celebrities?

O, magari, si confermerà presto la sua presenza nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo? Oppure, ancora, ancora potrebbe fare un'ospitata a C'è posta per te e, quindi, essere in Italia per registrare la puntata in questione che verrà poi trasmessa nella nuova edizione del people show di Maria De Filippi, all'inizio del prossimo anno? Ora non ci resta che attendere notizie in merito. Forse la verità sarà postata dallo stesso Can Yaman sul suo profilo social.