La seconda edizione Vip di Temptation Island non finirà lunedì prossimo (14 ottobre) con la sesta puntata: come ha anticipato il nuovo numero di "Tv Sorrisi e Canzoni", tra due settimane andrà in onda uno speciale del reality incentrato su quello che è accaduto un mese dopo la fine delle riprese alle coppie del cast. A condurre questo appuntamento inedito con il format Mediaset sarà sempre Alessia Marcuzzi.

Temptation conquista il pubblico: Mediaset aggiunge una puntata

Anche la quinta puntata di Temptation Island Vip ha fatto registrare ottimi ascolti: sono stati più di 3,2 milioni gli italiani che hanno visto il penultimo appuntamento stagionale con il reality dedicato ai sentimenti. Lo share dell'oltre 20% che il format di Canale 5 ottiene da settimane ha spinto Mediaset a premiare gli addetti ai lavori con una puntata in più.

Come anticipa l'ultimo numero di "Tv Sorrisi e Canzoni", lunedì 14 ottobre andrà in onda la serata conclusiva del programma condotto da Alessia Marcuzzi, ovvero quella nella quale le tre coppie ancora in gioco si confronteranno al falò definitivo.

Il lunedì successivo, 21 ottobre, il pubblico assisterà allo speciale in cui tutti i protagonisti del cast racconteranno alla conduttrice romana cosa è accaduto nelle loro vite un mese dopo la fine delle registrazioni in Sardegna.

Tra un paio di settimane, dunque, i curiosi scopriranno se chi si è detto addio (per il momento, solo Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti) ha mantenuto la propria posizione tornando alla vita di tutti i giorni, così come chi ha deciso di proseguire insieme dopo l'avventura in Tv.

Un autore avrebbe spoilerato l'addio tra Pago e Serena

Cosa è accaduto tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi, tra Damiano Er Faina e Sharon oppure tra Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito un mese dopo la fine delle riprese di Temptation Island Vip? Tutte le informazioni saranno fornite dagli stessi protagonisti del cast durante la puntata speciale che sarà trasmessa su Canale 5 lunedì 21 ottobre.

Una settimana prima, però, i telespettatori saranno messi al corrente degli epiloghi che ci sono stati al falò tra Alex Belli e Delia Duran, tra Gabriele Pippo e Silvia, ma soprattutto tra Serena Enardu e Pago.

Il penultimo appuntamento stagionale con il reality, infatti, si è concluso mentre era in corso il confronto definitivo tra i due sardi che, stando ad un'indiscrezione che circola in rete, dovrebbero dirsi addio dopo più di 6 anni insieme.

A spoilerare, forse involontariamente, il finale che c'è stato tra l'ex tronista di U&D e il cantante sarebbe stato uno degli autori del programma. Gabriele Parpiglia, in una Instagram Stories, ha parlato di quanto fa male quando due persone si lasciano e della difficoltà che si provano nel mettere fine ad una storia d'amore.

Questo messaggio apparso sull'account del giornalista tirava chiaramente in ballo Serena e Pago che, salvo colpi di scena, dovrebbero "mollarsi" al termine del loro tortuoso viaggio nei sentimenti.