Il popolare reality Temptation Island Vip, ideato da Maria De Filippi e condotto da Alessia Marcuzzi, si sta avviando alle battute finali. Nonostante ciò, non mancheranno di certo colpi di scena nel prossimo appuntamento, dopo aver assistito all’atteso lieto fine di Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito avvenuto in quella precedente. Gli spoiler esclusivi di lunedì 7 ottobre 2019 annunciano che il cantante Pago, Gabriele Pippo, e Alex Belli, non apprezzeranno per niente gli atteggiamenti delle rispettive fidanzate.

Riassunto della quarta puntata

Nella quarta puntata andata in onda lunedì 30 settembre 2019, cinque coppie hanno continuato a mettere alla prova i loro sentimenti. Simone si è recato al falò in attesa di vedere un filmato della fidanzata Chiara. Anna e Stefano che si sono messi in gioco per dimostrare che la differenza d’età non conta e sono arrivati ad un punto decisivo. Quest’ultimo, per l’ennesima volta, non ha guardato nessun video della sua fidanzata.

La Pettinelli, invece, stufa di aver visto il compagno sempre più a suo agio e molto complice con la single Cecilia, è arrivata a prendere una drastica decisione. La conduttrice radiofonica ha scelto di abbandonare il programma senza nemmeno richiedere un falò di confronto. A quel punto la conduttrice ha invitato Anna ad andare nel villaggio da sola per prendere una scelta definitiva. La Pettinelli, grazie alle sue compagne di viaggio, ha deciso di avere un confronto immediato con il fidanzato Stefano.

Quest’ultimo è rimasto sconvolto quando ha trovato Anna arrabbiata per la sua vicinanza a Cecilia. Anna, non appena il suo fidanzato le ha chiesto scusa per averla fatta stare male, ha deciso di uscire con lui.

L’attenzione dei telespettatori si è poi concentrata su Gabriele e Silvia, che hanno preso parte al reality per capire se riusciranno a ritrovare la complicità che avevano quando erano amici.

Il figlio di Pippo Franco, dopo aver dimostrato di non aver perso per niente la sua autostima, ha visto nel pinnettu delle immagini che l’hanno portato a rivalutare completamente la sua storia d’amore. La Tirado dopo aver guardato il fidanzato divertirsi con la tentatrice Gaia, ha affermato di vederli molto simili. Gabriele, invece, dopo essersi trattenuto al falò, ha usato delle parole molto dure nei confronti della fidanzata.

Pago, stufo di continuare a vedere Serena sempre più vicina al single Alessandro, ha passato le sue giornate chiudendosi in sé stesso. Il cantautore si è recato al pinnettu per guardare una nuova clip e non ha reagito per niente bene. Pago, già arrivato al falò decisamente provato dagli ultimi eventi, ha affermato di essere molto deluso.

Alex Belli e Delia Duran hanno deciso di partecipare al programma per mettere alla prova la loro forte gelosia.

La modella venezuelana, dopo essersi separata dal fidanzato, ha iniziato a divertirsi con alcuni single, mentre il suo compagno ha parlato di tutto tranne di lei. Delia ha affrontato il primo falò e ha detto di essere contenta di non aver visto nessun video. Alex, invece, dopo aver affermato di sentire tanto la mancanza della sua fidanzata, non si è infastidito più di tanto pur avendola vista ballare con dei tentatori.

Chiara, nel suo ultimo falò, ha dichiarato di aver preso una decisione importante in grado di cambiare per sempre il suo viaggio nei sentimenti. Simone ha appreso, tramite un filmato, che la sua fidanzata ha scelto di interrompere la sua esperienza nel reality per essersi resa conto di non provare nessun interesse per nessuno neanche per il single Antonio. La modella catanese ha raggiunto l’ex mister Italia ed entrambi, dopo essersi riabbracciati e baciati appassionatamente, sono usciti insieme. Per finire, il pubblico ha rivisto i percorsi di tre coppie: Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Ciro Petrone e Federica Caputo, e quella formata da Sharon Macri e Damiano Er Faina.

Anticipazioni del quinto appuntamento

Lunedì 7 ottobre 2019 su Canale 5 andrà in onda il quinto appuntamento del Reality Show, in cui le coppie rimaste nelle spiagge dell’Is Morus Relais affronteranno l’ultimo falò rovente prima del confronto finale. Lacrime, dubbi, e feeling speciali, caratterizzeranno la nuova puntata. Le perplessità si trasformeranno in certezze, soprattutto per coloro che avranno modo di trascorrere anche un week-end da sogno. Il cantautore Pago reagirà con delusione e rabbia dopo aver rivisto per l’ennesima volta la fidanzata Serena sempre più complice con il tentatore Alessandro. Anche Gabriele continuerà a non apprezzare Silvia, che passerà molto tempo in compagnia del single Valerio. Nemmeno per gli ultimi arrivati, Alex Belli e Delia Duran, andrà bene. Il musicista durante il falò interromperà molto probabilmente la visione di un video per correre dalla sua fidanzata. Ovviamente si scoprirà se il cantautore Pago perderà la pazienza e deciderà finalmente di chiedere un falò di confronto immediato, pur essendosi trovato bene con la single Valentina Galli.