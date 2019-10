Daniela, ex moglie di Andrea Ippoliti, attraverso i social è tornata ad attaccare il padre dei suoi figli. L’accusa nei confronti dell’ex concorrente di Temptation Island Vip è quella di non comportarsi da padre e nel suo mirino è finita inevitabilmente l'ultima edizione del docu-reality e la vicinanza tra Andrea e Zoe Mallucci. I due si sono conosciuti all’interno del villaggio e, stando alle indiscrezioni, avrebbero deciso di frequentarsi anche lontano dai riflettori. La relazione tra Ippoliti e la Caldonazzo è finita proprio per la vicinanza del concorrente alla giovane tentatrice.

Daniela accusa l’ex marito

Daniela, attraverso uno sfogo pubblicato su Instagram, ha criticato duramente il comportamento del suo ex marito. La donna ha esordito così: “Trovo di cattivo gusto utilizzare belle parole per finire sui giornali”. Secondo Daniela, Zoe non è la persona giusta per Andrea. L’ex moglie dell’imprenditore romano è convinta che tra Andrea e la sua tentatrice vi sia del tenero anche fuori dal villaggio: “Si frequentano regolarmente.

Personalmente li ho visti e non solo io”. Daniela ha precisato che la sua non è affatto una scenata di gelosia, ma un modo per difendere i suoi figli.

Qualche riga dopo, infatti, nel suo sfogo si legge: “Queste pagliacciate non colpiscono me, né tanto meno la Caldonazzo, ma i tuoi figli”. Daniela infatti, sarebbe convinta che Ippoliti per uscire con la sua nuova fiamma spesso si nasconderebbe da occhi indiscreti, ma i suoi figli avrebbe capito tutto da tempo.

Prima di concludere il suo discorso ha lanciato un ulteriore affondo nei confronti dell'ex marito: “Forse sta facendo da papà a un’altra persona, ma non ai nostri figli”. Di fronte a tali affermazioni il diretto interessato al momento ha scelto la via del silenzio.

U&D: duro scontro tra Nathalie e Andrea

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti sono stati protagonisti di un duro scontro.

I due, dopo l’addio a Temptation Island, non si erano più incontrati. Negli studi del dating sono tornati ad accusarsi a vicenda. La showgirl ancora una volta ha ribadito di essere rimasta delusa dal comportamento del suo ex fidanzato. Dal canto suo Andrea ha confermato che Nathalie non era la donna adatta a lui. L’imprenditore romano, vista la presenza di Alessia Marcuzzi, ne ha approfittato per rivolgere le sue scuse alla conduttrice e alla sua ex fidanzata.

Andrea infatti, nel falò di confronto con Nathalie aveva utilizzato dei toni piuttosto duri. Durante lo scontro è stata duramente attaccata anche Zoe. La Mallucci è stata accusata di averci provato con un uomo fidanzato, ma soprattutto molto più grande di lei.