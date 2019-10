Torna oggi pomeriggio, 8 ottobre 2019, un nuovo appuntamento con il Trono Over di Uomini e donne, il dating show più seguito d'Italia che va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Durante la puntata andata in onda ieri, 7 ottobre, abbiamo avuto modo di assistere ad una nuova Ida Platano che, del tutto inaspettatamente, si mostra entusiasta e felice per l'esterna avuta con Armando. Altrettanto inaspettata, però, è anche la reazione del suo ex fidanzato Riccardo.

Anticipazioni Trono Over: Riccardo infastidito dal bacio tra Ida e Armando

Durante la puntata di oggi continueremo ad assistere al confronto tra Ida e Armando. I due giovani sono reduci da una serata romana definita piacevolmente inaspettata. Il sorriso raggiante della dama ne è la dimostrazione. E' lei stessa ad ammettere la sorpresa di poter tornare a vivere queste emozioni dopo più di anno con il cuore in 'stand-by'.

Quello che però risulterà ancora più scioccante è la reazione del suo ex fidanzato Riccardo il quale non sembrerebbe digerire bene la new entri nella vita della sua ex fidanzata. Il cavaliere, infatti, ammetterà di essere non solo geloso per il bacio scambiato tra i due, ma questo gesto sembrerà fargli riaffiorare quei sentimenti che credeva assopiti.