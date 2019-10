Il Segreto, la popolare soap opera spagnola, tornerà con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena. Le trame relative agli episodi in onda dal 13 al 19 ottobre, rivelano che Antolina farà perdere le tracce di sé dopo essere stata smascherata da suo marito Isaac. Intanto, Francisca difenderà Adela da una brutale aggressione, mentre Severo sarà sull'orlo del fallimento. Infine, il Guerrero deciderà di non nascondere più i suoi veri sentimenti ed andrà a vivere con Elsa.

Il Segreto, Antolina viene smascherata

Le trame de Il Segreto dal 13 al 19 ottobre, rivelano che Isaac, dopo aver saputo la verità sulla gravidanza di sua moglie, andrà in cerca di Juanote, un giovanotto di un paese vicino che è il vero padre del bambino che portava in grembo Antolina. Lo scopo dell'uomo è quello di smascherare la consorte. Maria riceverà un telegramma da Roberto nel quale verrà messa al corrente del fatto che è partito, ma in realtà il dispaccio si rivelerà falso.

Intanto, Julieta e Saul, che hanno lasciato per sempre Puente Viejo, faranno sapere ai loro amici di essere giunti in Italia senza problemi. Più tardi, Antolina discuterà col dottor Zabaleta di fronte a Dolores, la quale inizierà a porsi diverse domande. Prudencio farà caso al fatto che la nuova arrivata Lola fa di tutto per non incontrarlo. In seguito, Severo chiederà un prestito a Prudencio e donna Francisca inviterà quest'ultimo a concederglielo.

Il popolo aggredirà la povera Adela, ma la maestra riceverà l'aiuto inaspettato di donna Francisca che eviterà il peggio prendendo le sue difese. Poco dopo, Isaac tornerà in paese in compagnia di Juanote e smaschererà Antolina, la quale negherà di essere stata in intimità con il giovane e quando Marcela cercherà di farla ragionare, lei continuerà a negare di aver ingannato il consorte ed addirittura dirà che il dottor Fernandez ha redatto una cartella clinica falsa.

Isaac fa in modo di avere le prove per l'annullamento del matrimonio

Matias, avendo avuto notizie da Saul e Julieta, andrà a riferire a Prudencio che i due non hanno avuto nessuno problema durante il viaggio e sono arrivati in Italia sani e salvi. In seguito all'aggressione subita da Adela, Maria si recherà da lei per offrirle il suo aiuto nell'apertura di un'associazione in favore delle donne. Purtroppo verrà trattata malissimo da Carmelo, il quale sarà convinto che sia stata Francisca a mandarla da loro.

Poco dopo, Francisca chiederà a Prudencio di darle i documenti delle proprietà di Severo, ma il ragazzo si rifiuterà di farlo, in quanto riterrà più giusto che le tenga lui essendo l'usuraio. Nel frattempo, Isaac farà in modo di procurarsi le prove ed i testimoni per il processo di annullamento del suo matrimonio con Antolina. L'uomo inviterà Juanote a dare la sua versione dei fatti a tutti i suoi amici ed anche a don Berengario.

Severo sull'orlo del fallimento

Carmelo noterà che Severo è piuttosto nervoso e temendo che abbia problemi economici seri, cercherà di convincerlo a confidarsi, ma i due finiranno per discutere in maniera molto animata. Don Berengario si renderà conto della tensione che si è venuta a creare tra i due amici storici. Nel frattempo, Maria deciderà di occuparsi delle prime riunioni della fondazione per sole donne che hanno messo su. Marchena preoccupato per le dicerie che ci sono in paese sul conto di Lola, metterà al corrente Prudencio della cosa. Più tardi, Irene dirà a Severo che il prezzo del riso è calato all'improvviso. L'uomo avendo contratto un debito di 3000 pesetas con Prudencio, capirà di essere sull'orlo del fallimento, ma cercherà di non far preoccupare la consorte. Dopo essere stata smascherata ed aver tentato di negare l'inganno perpetrato ai danni di Isaac, Antolina lascerà Puente Viejo e farà perdere le tracce di sé. Passati alcuni giorni dalla scomparsa della Ramos, Isaac si convincerà del fatto che non farà mai più ritorno in paese e così consegnerà i suoi vestiti a don Berengario affinché li doni ai bisognosi. In seguito, non volendo più nascondere ciò che prova per Elsa, si recherà alla locanda da lei e le chiederà di andare a vivere insieme. Intanto, Francisca farà un discorso durante la riunione alla fondazione delle donne e stupirà tutte le presenti. Severo cercherà di evitare il peggio ed inizierà ad indagare per capire come mai il prezzo del riso ha avuto un calo così repentino.