Nuovi colpi di scena avverranno nei prossimi appuntamenti italiani con la telenovela Una vita. Le anticipazioni della prossima settimana, dicono che il pericoloso Samuel Alday per raggiungere i suoi loschi scopi metterà fine all’esistenza di Joaquin, il padrino di Lucia Alvarado. Leonor Hildago invece farà una scoperta del tutto inaspettata. La giovane scrittrice apprenderà tramite la domestica Maria appena giunta in paese, che lei e Casilda Escolano sono sorellastre, per la precisione figlie del defunto Maximiliano.

Telmo scopre le vere origini della Alvarado, la Escolano contro Rosina

Nelle puntate in programmazione in Italia da domenica 13 a sabato 19 ottobre 2019, Espineira spezzerà l'accordo stretto con Joaquin, per aver fatto sapere a Lucia che è la figlia dei marchesi di Valmez. Il padrino della giovane non dovrà quindi più dividersi l’eredità dei genitori della Alvarado con il priore. Intanto Servante dopo aver dormito per strada a causa di Cesareo si ammalerà, ma per fortuna Fabiana e Carmen si accorgeranno subito che ha la febbre.

Higinio dopo essere stato messo alle strette da Inigo che lo accuserà di non essere un medico per non essere conosciuto da nessun collega in ospedale, farà sapere ai cittadini di essere coinvolto in un progetto segreto. Lucia dopo aver iniziato a sentirsi a disagio con le signore, confesserà a Telmo la verità sulle sue origini. Il parroco si recherà subito da Espineira e pretenderà di ricevere delle informazioni più dettagliate sulla cugina di Celia.

Telmo verrà a conoscenza che i marchesi di Valmez abbandonarono la figlia dopo aver scoperto di essere fratellastri. Per la Alvarado sarà un forte shock venire a conoscenza del vero motivo per cui i suoi genitori si sono visti costretti ad affidarla a Joaquin. Successivamente Higinio fingerà di aver licenziato Maria, che prima di lasciare il paese farà sapere a Casilda di essere sua madre. Susana sospetterà che tra Samuel e Lucia ci sia qualcosa che va oltre l’amicizia, mentre Casilda si scaglierà contro Rosina per aver tentato di cacciare sua madre da Acacias 38.

Maria continuerà a far entrare in conflitto la figlia con i Palacios, facendo sapere a Leonor che la Escolano è nata dalla relazione clandestina che ebbe in passato con il suo defunto padre Maximiliano Hildago.

Joaquin muore, Leonor e Casilda sono figlie di Maximiliano

La giovane scrittrice pur essendo sconvolta per aver appreso di essere la sorellastra della sua domestica, deciderà di accoglierla nella sua famiglia, ricevendo subito il rifiuto della madre.

Nel contempo Samuel tenterà di far schierare Lucia dalla sua parte, rivelandole che Telmo e l’ordine del Cristo giacente vogliono entrare in possesso dei suoi averi. Servante nonostante avrà delle pessime condizioni di salute, se ne andrà via dalla soffitta con l’intento di raggiungere la moglie Paciencia. Lucia si recherà a Salamanca e si imbatterà nel corpo senza vita del suo padrino Joaquin, deceduto dopo aver incontrato Samuel.

La Alvarado non riuscirà a credere che il suo tutore sia stato ucciso da alcuni malviventi che hanno tentato di derubarlo, poiché non possedeva nessuna ricchezza. Fabiana accetterà di ospitare Maria in soffitta, soltanto perché si tratta della madre di Casilda. Telmo sospetterà che il minore degli Alday sia l’assassino di Joaquin: purtroppo la Alvrado completamente condizionata dal marito di Blanca, non riuscirà a credere alla versione del parroco. Leonor scriverà un’opera teatrale incentrata sulla storia d’amore peccaminosa tra Heliodora e Martina, raccontata da Servante. Rosina senza avvisare la figlia si accorderà con l’impresario Benajmin Corral per vendere lo spettacolo quando sarà finito. Trini costringerà il marito Ramon a sottoporsi ad un rituale di Cabrahigo, con l’intento di benedire il bambino che porta in grembo. La Rubio durante l’ennesimo scontro con Casilda, dirà alla giovane di essere la figlia illegittima di Maximiliano. Per terminare Samuel mentre farà una passeggiata con Lucia, verrà aggredito da alcuni malviventi che gli procureranno delle gravi lesioni ad una mano.