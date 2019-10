Oggi, 8 ottobre, a partire dalle 14:45, andrà in onda un nuovo appuntamento di Uomini e donne dedicato al Trono Over dove i fan del dating show di Maria De Filippi scopriranno quale sarà la reazione di Riccardo dopo aver saputo del bacio scattato tra l'ex Ida Platano e il cavaliere Armando. Stando alle anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle news e riguardanti la registrazione dello scorso 24 settembre, Guarnieri sarà particolarmente indispettito da quanto successo e non nasconderà la sua gelosia, mentre alla fine anche Ida sembrerà provata, a trattenere a stento le lacrime.

Anticipazioni puntata Trono Over 8 ottobre: Ida e Armando si sono baciati

Torna in onda oggi pomeriggio il secondo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over dove i telespettatori potranno seguire il prosieguo del racconto di Ida e Armando su quanto accaduto tra loro. Come ricordiamo, infatti, già nella puntata di ieri, i due, al centro dello studio di Maria De Filippi, hanno raccontato come sta proseguendo la loro conoscenza, arrivando a confessare che è scattato pure un bacio molto passionale.

A sorpresa dunque, la Platano sembra essersi lasciata andare dopo la fine della relazione con Riccardo il quale, nella puntata di oggi 8 ottobre, mostrerà tutto il suo disappunto per quanto accaduto tra la sua ex fidanzata e Icarnato.

Uomini & donne: Riccardo geloso e indispettito

Come rivelano le anticipazioni sulla registrazione dello scorso 24 settembre, la conduttrice chiederà al cavaliere tarantino cosa pensa di quanto accaduto tra la Platano e Armando e Riccardo non riuscirà a nascondere il suo nervosismo.

Pare dunque che Guarnieri sia geloso della ex compagna e non mancherà l'occasione per Armando di stuzzicare il 'rivale'. Per il Cavaliere tarantino vi sarà anche una nuova dama giunta in trasmissione per conoscerlo, mentre vedremo che alla fine della discussione, Ida sarà sul punto di piangere. La dama bresciana avrà realmente deciso di voltare pagina? Sempre attraverso le anticipazioni de Il Vicolo delle news, si viene a sapere che, nella successiva registrazione del 1 ottobre, le cose sembreranno cambiare tra la Platano e Guarnieri, con quest'ultimo che, a sorpresa, attraverso una lettera, confesserà i suoi sentimenti per Ida dichiarando di amarla ancora.

Pare dunque che, proprio il bacio con Armando, abbia fatto scattare una nuova consapevolezza in Riccardo, disposto a tutto pur di non perdere la dama bresciana. Emozioni e colpi di scena nella puntata di Uomini e donne in onda martedì 8 ottobre su Canale 5 a partire dalle 14:45, ricordando che, quanto andrà in onda, sarà disponibile anche sul sito Witty tv.