La prima puntata della decima stagione della serie tv The Walking Dead è disponibile per la visione solo negli Stati Uniti già da lunedì 30 settembre tramite l'abbonamento a pagamento a AMC première. Si tratta ovviamente di un abbonamento diverso rispetto a quello presente in Italia con Sky e quindi in ogni caso per i fan italiani bisognerà aspettare la messa in onda ufficiale di domenica 6 ottobre alle 3:30 italiane su Fox. Inoltre, gli abbonati al canale americano hanno anche accesso in esclusiva al copione della prima puntata di questa nuova stagione.

Anticipazioni e trama 10x01 di The Walking Dead

Il titolo dell'episodio 10x01 di TWD è "Lines WE Cross" ("I confini che superiamo") ed è sceneggiato dalla showrunner Angela King, mentre è diretto come sempre da Greg Nicotero. In particolare, la decima stagione è ambientata alcuni mesi dopo le devastanti perdite che hanno chiuso la nona stagione. La prima puntata riprende con i gruppi di Alexandria, del Regno e di Hilltop che continuano ad allenarsi ad Oceanside nel caso in cui i Sussurratori guidati da Alpha dovessero far ritorno.

Le tensioni sono molto alte e gli eroi della serie televisiva continuano a lottare per aggrapparsi ancora una volta a quel concetto di civiltà. L'equilibro e il rispetto dei confini degli ultimi mesi vengono interrotti dal ritrovamento di una maschera dei Sussurratori sulla riva del mare. Infatti, subito viene dichiarato lo stato d'allerta ad Alexandria e i protagonisti presenti ad Oceanside cercano di guardarsi le spalle a vicenda.

In questo episodio, sarà ancora più presente la domanda di cosa si può fare per combattere questa minaccia senza precedenti e quindi cresce sempre di più la paura e la paranoia all'interno delle varie comunità.

A dire addio alla serie televisiva durante la decima stagione sarà l'attrice Danai Gurira che interpreta Michionne. Quest'ultima dovrebbe comparire soltanto in alcuni episodi di questa stagione, mentre invece ci sarà maggiore spazio per l'attrice Lauren Cohan che interpreta Maggie.

È presente anche il villain Negan che da nemico pubblico dei protagonisti diventa contadino e l'addetto a buttare la spazzatura, almeno per il momento.

Le parole della showrunner Angela King

Inoltre, Angela King durante il Comicon di San Diego ha svelato alcune anticipazioni di questa 10 stagione: "Penso che siamo così ispirati al fantastico cast che ci mettiamo anche noi nella posizione dei fan quando scriviamo il copione".

Poi, ha aggiunto che stagione dopo stagione cercano di dare sempre nuove sfumature a tutti i personaggi e ha poi aggiunto: "Volevamo sicuramente dare un qualcosa in più a questa decima stagione per fare in modo che fosse una stagione emozionante al tempo stesso spaventosa". Infatti, come ha affermato la decennale showrunner di TWD, nel corso delle puntate assisteremo a tante scene horror e spera davvero che possano piacere alla gente, visto e considerato che loro hanno dato il massimo per la riuscita di questa decima stagione.