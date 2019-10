I telespettatori de Il Segreto hanno fatto la conoscenza con il personaggio di Lola già da qualche settimana, notando l'incredibile somiglianza tra lei e l'indimenticabile Pepa. Nel corso dei prossimi giorni, la nuova arrivata conquisterà sempre più spazio nelle trame della telenovela spagnola grazie al rapporto sempre più stretto che la legherà a Prudencio. La giovane, infatti, verrà assunta nel negozio di vini, prendendo il posto in precedenza occupato da Marchena.

E proprio la costante collaborazione con Prudencio, la porterà ad aprirsi con lui e a scambiare un primo bacio appassionato. Ma guai a pensare che tra la coppia ci siano subito degli sviluppi romantici: ben presto si scoprirà che Lola sarà al comando di Donna Francisca, la quale le ordinerà di tenere sotto controllo tutti i movimenti di Prudencio. La ricca signora, però, non farà i conti con i sentimenti che la giovane comincerà a provare per il fratello di Saul.

Il Segreto anticipazioni: il primo bacio di Prudencio e Lola

Le anticipazioni de Il Segreto segnalano che Lola e Prudencio instaureranno una certa confidenza mentre lavoreranno insieme alla bottega dei vini, tanto che lei gli racconterà alcuni particolari del suo passato. Informerà il suo datore di lavoro di avere chiuso bruscamente un precedente fidanzamento, a pochi passi dalle nozze, dopo avere scoperto che il compagno e la sorella avevano una relazione clandestina.

La giovane prometterà, però, di voler prendere le distanze dagli uomini a causa della recente delusione anche se faticherà a mantenere tale progetto. L'amicizia con Prudencio, infatti, si trasformerà in qualcosa di diverso quando tra i due scatterà il primo bacio appassionato. Sarà questo l'inizio di una grande storia d'amore? Purtroppo, come spesso accade nelle trame de Il Segreto, i problemi non tarderanno ad arrivare e ben presto si scoprirà che Lola avrà molte cose da nascondere.

Trame ll Segreto: Lola è una spia di Donna Francisca

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Lola si presenterà a casa di Donna Francisca, facendo subito capire di essere una spia al suo servizio. La nuova dipendente di Prudencio sarà, in realtà, incaricata dalla matrona di tenere sotto controllo la sua attività di usuraio. Per tale motivo, dovrà conquistare completamente la fiducia del fratello di Saul, anche trascorrendo la notte insieme a lui.

Ma la Montenegro metterà una cosa in chiaro con la giovane Lola: dovrà sedurre Prudencio facendo attenzione a non innamorarsi di lui. Dopo un primo iniziale progetto di lasciare Puente Viejo, la ragazza finirà per assecondare le richieste di Donna Francisca, temendo gravi ripercussioni. Ma durante l'incontro intimo, dimostrerà di provare per Prudencio un vero sentimento, tanto da supplicarlo di non lasciarla, qualsiasi cosa potrà scoprire di lei in futuro.