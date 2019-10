La puntata di ieri, 22 ottobre, dedicata al Trono Over di Uomini e donne ha sancito la decisione di Riccardo Guarnieri di abbandonare il programma. Il cavaliere tarantino, deluso per le affermazioni di Ida Platano riguardanti la loro storia, ha informato Maria De Filippi di voler lasciare spazio ad altre persone. Ha quindi sbottato con la sua ex, dichiarando di sentirsi preso in giro per il comportamento tenuto nell'ultima settimana.

Impossibile, a questo punto, non chiedersi cosa accadrà dopo, soprattutto tenendo conto che è già stata effettuata un'ulteriore registrazione dedicata a dame e cavalieri. Sarà davvero questa la definitiva uscita di scena del Guarnieri come da lui dichiarato? O ci sarà un nuovo capovolgimento di fronte nella 'telenovela' autunnale più gradita dal pubblico di Uomini e donne? Ebbene sì, le novità non tarderanno ad arrivare e sanciranno l'ennesima novità nella storia di questa coppia.

Uomini e donne: l'amarezza di Riccardo Guarnieri

La lettera di Riccardo Guarnieri della scorsa settimana, nella quale ha dichiarato i propri sentimenti, non ha avuto il risultato sperato dal cavaliere pugliese. Nella puntata di Uomini e donne trasmessa ieri, infatti, lui ha fatto i conti con le dichiarazioni di Ida Platano, secondo la quale i sentimenti di un tempo sono solo un lontano ricordo. A questo punto, Riccardo ha deciso di abbandonare lo studio per lasciare spazio al percorso di altre persone.

Dopo avere accusato la Platano di sorprenderlo con delle decisioni inaspettate in puntata, lui ha aggiunto: "Basta Maria, io me ne vado e lascio ad altri la possibilità di venire qui". Rivolgendosi alla sua ex, ha poi precisato: "Tu mi hai preso in giro questa settimana. Mi sono fatto tredici ore di pullman per venire da te e questa è l’importanza che hai dato al nostro rapporto".

Spoiler Uomini e donne: Ida e Riccardo tornano insieme

L'amarezza di Riccardo Guarnieri sancirà davvero l'epilogo con Ida Platano?

Le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione del 17 ottobre danno un esito ben diverso per questa storia. Come riporta il Vicolo delle News nel tradizionale resoconto, la coppia si è rivista a Roma per provare a chiarire la situazione ed ha anche dormito insieme, tenendosi la mano. Anche se tra loro non ci sono stati baci, Ida ha spiegato di voler uscire dal programma insieme a Riccardo per provare a viversi lontano dalle telecamere.

A confermare la decisione è arrivato anche il ballo finale sulle note di una canzone di Alberto Urso durante il quale dama e cavaliere si sono baciati più volte. In studio, Ida ha anche battibeccato con Armando, accusandolo di avere detto ingiustamente che lei lo stava solo usando.