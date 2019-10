Oggi, 16 ottobre, andrà in onda una puntata di Uomini e donne Trono Over durante la quale il cavaliere tarantino Riccardo Guarnieri sarà nuovamente al centro dell'attenzione. Dopo aver finalmente dichiarato i suoi sentimenti a Ida nell'appuntamento precedente, il pugliese parteciperà insieme ad altri cavalieri del parterre alla sfilata tutta al maschile, mettendo in mostra un fisico mozzafiato.

Anche Armando salirà sulla passerella, nonostante all'inizio avesse deciso di tirarsi indietro, deluso per il comportamento di Ida. Sarà poi la volta di Enzo, corteggiatore di Pamela, e di Jean Pierre, per la gioia di Gemma.

Spoiler Uomini e Donne: Riccardo conquista tutti con il suo fisico scolpito

La puntata odierna del Trono Over di Uomini e Donne si soffermerà su quanto accaduto in studio dopo la lettera d'amore letta da Riccardo a Ida. In attesa di capire se tra i due protagonisti del parterre senior del dating-show di Mediaset ci sarà un ritorno di fiamma, dalle anticipazioni fornite da Witty TV si apprende che verrà mandata in onda una sfilata tutta al maschile, dal titolo "Fascino irresistibile".

Il primo a salire in passerella sarà proprio Guarnieri, il quale si presenterà in boxer e maglietta. Quando si toglierà la t-shirt, l'uomo conquisterà il pubblico femminile mettendo in mostra i suoi muscoli scolpiti. Nonostante qualche critica da parte di alcune dame che non apprezzeranno il suo look, il pugliese otterrà comunque dei voti piuttosto alti.

'Fascino irresistibile' il tema della puntata di U&D Over di oggi, 16 ottobre

Gli addominali sfoggiati da Guarnieri durante la sfilata non convinceranno soltanto un paio di dame che gli daranno dei voti bassi.

Sarà poi il turno di Enzo che verrà apprezzato per l'eleganza. Subito dopo Gemma Galgani si mostrerà entusiasta nel momento in cui vedrà in gara anche il cavaliere Jean Pierre che indosserà un look alquanto sobrio, mentre Armando si presenterà mettendo in mostra bretelle e cappello. Chi vincerà la sfilata dal tema "Fascino irresistibile?".

Ovviamente per saperlo sarà necessario seguire la puntata di Uomini e Donne Trono Over di oggi, 16 ottobre, a partire dalle 14:45 su Canale 5.

Ricordiamo, infine, che sia su Witty TV che su Mediaset Play è possibile rivedere gli appuntamenti del dating-show di Maria De Filippi già andati in onda, oltre a diverse clip che si soffermano sui momenti salienti delle varie puntate.