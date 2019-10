Ci si aspettavano buone notizie per Riccardo Guarnieri e Ida Platano nella prima registrazione del Trono Over di Uomini e donne dopo la dichiarazione d'amore del cavaliere avvenuta circa una settimana fa. Nei giorni scorsi, infatti, la coppia era stata avvistata insieme per le vie di Brescia, città in cui lei vive. Il fatto che Riccardo avesse con sé una valigia, aveva indotto a pensare ad un loro ricongiungimento, suggellato da qualche giorno di convivenza.

Ma il resoconto dell'appuntamento registrato l'11 ottobre è ben diverso dalle aspettative dei fan del programma. Ida, infatti, ha rivelato di non essere più innamorata del suo ex e di non avere provato nulla in occasione della lettura della lettera. Le sue parole hanno, inevitabilmente, causato la delusione del cavaliere che ha lasciato lo studio in lacrime.

Anticipazioni Uomini e donne: Ida non ama più Riccardo

Il Vicolo delle News ha diffuso le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione del Trono Over tenutasi ieri, 11 ottobre, negli studi Elios di Roma.

In tale circostanza, Ida ha spiegato di non avere cambiato idea su Riccardo dopo la lettura della lettera, in cui lui aveva dichiarato di amarla e di considerarla la donna più importante della sua vita. Sebbene lui, poi, si sia presentato a Brescia per farle una sorpresa, arrivando anche con un mazzo di fiori, lei ha capito di non provare più nulla per lui. A suo dire, l'amore di un tempo è solo un lontano ricordo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

A questo punto, è intervenuto anche Armando Incarnato che ha confermato le parole della dama. Lui, che la scorsa settimana era rimasto deluso nel vedere Ida vacillare davanti alla dichiarazione di Riccardo, ha raccontato di essere stato ricontattato dalla Platano negli ultimi giorni.

Trono Over registrazioni: Riccardo abbandona lo studio

Proseguendo con il resoconto dell'ultima registrazione del Trono Over di U&D, Riccardo è apparso sconvolto in occasione dall'affermazione di Armando e ha subito lasciato lo studio in lacrime.

Prima dell'uscita ha però consegnato a Ida una rosa rossa. Anche lei, comunque, si è diretta nel backstage, troppo scossa da quanto appena accaduto. Gianni Sperti ha apprezzato la decisione di Riccardo di andarsene, ammettendo che in questo caso è apparso una persona coerente. Secondo quanto indicato dal Vicolo delle News, l'uscita del Guarnieri potrebbe persino essere definitiva mentre diverso è il caso di Ida, che potrebbe essere nuovamente presente nel corso delle prossime registrazioni del Trono Over.

Sarà davvero finita qui tra loro? Considerando i colpi di scena ai quali hanno abituato il pubblico nelle ultime settimane, sarà meglio non dare nulla per scontato.