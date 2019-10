L'Isola di Pietro 3 torna venerdì 18 ottobre. La fiction di Canale 5 con Gianni Morandi nei panni del medico di Carloforte, promette anche per questa terza stagione molti colpi di scena che terranno i telespettatori con il fiato sospeso.

In questa stagione si indagherà sulla morte di Alessandro e la vita del dottore e della sua famiglia proseguirà tra sentimenti e gialli da risolvere.

Spoiler prima puntata L'Isola di Pietro: una bambina viene salvata da un incendio

La prima puntata de L'Isola di Pietro 3, stando alle anticipazioni, comincerà come sempre con la consueta corsa del dottore lungo le scogliere, in compagnia del suo cane, Mirto.

Improvvisamente, Pietro noterà un incendio in lontananza e si avvicinerà per capire cosa è successo: fortunatamente il dottore riuscirà a salvare una bambina dalle fiamme. Le indagini, però, dovranno chiarire molte cose: chi ha dato inizio all'incendio? E la madre della bambina, dove si trova? Il personaggio interpretato da Gianni Morandi, si ritroverà ancora una volta al centro di un giallo da risolvere.

Nel frattempo, Caterina ed Elena faranno ritorno da Houston. La ragazza si è recata negli Stati Uniti per sottoporsi a un intervento molto delicato per poter riacquistare la vista, ma gli esiti ancora saranno sconosciuti. Tra Diego e Caterina ci saranno dei problemi di comprensione: il ragazzo sarà sfuggente e darà l'impressione di avere un segreto da nascondere.

Intanto Elena sarà in crisi per la morte di Alessandro: la donna non riuscirà ad elaborare la perdita e il nuovo vicequestore sarà molto distante da lei.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Cast e nuovi arrivi a L'Isola di Pietro 3

La fiction L'Isola di Pietro 3 sarà divisa in dodici puntate e nel cast ci saranno nuovi ingressi. Francesco Arca interpreterà il vicequestore Valerio Ruggeri: il poliziotto, dopo aver fatto carriera, ha deciso di tornare a vivere nei luoghi in cui abitava da ragazzo. Francesca Chillemi sarà Monica: insegnante di educazione fisica alla scuola di Carloforte, è molto legata a sua figlia Stella.

La ragazza, ormai cresciuta, è in conflitto con l'invadenza della madre, ma Valerio che è un caro amico di Monica, saprà mediare tra le due.

Nel cast de l'Isola di Pietro 3 ci sarà anche Caterina Murino, nei panni di Teresa. Quest'ultima sarà una donna dalla vita complicata, vittima della depressione in seguito alla morte del marito e i suoi figli si troveranno coinvolti in un'indagine.

L'Isola di Pietro ha ottenuto un enorme successo di pubblico nelle due precedenti stagioni, tanto da spingere Mediaset a produrne una terza.

Le avventure di Pietro Sereni si svolgono in un luogo spettacolare della Sardegna, caratterizzato da una natura incontaminata e da paesaggi incantevoli. L'appuntamento è per venerdì 18 ottobre in prima serata su Canale 5.