Dopo la messa in onda del falò finale tra Pago e Serena Enardu a Temptation Island ed al termine del quale si sono detti addio, i due ex fidanzati si sono rivisti nello studio di Uomini e donne. Da quanto trapela dalle anticipazioni pubblicate sul sito 'Il Vicolo delle news' e riguardanti proprio la registrazione del 16 ottobre, si viene a sapere che Pago e Serena si sono nuovamente affrontati di fronte al pubblico di Maria De Filippi.

Un confronto nel quale il cantante ha più volte rimarcato il fatto di non essersi mai accorto che la compagna avesse smesso di amarlo e durante il quale comunque le ha augurato il meglio.

Uomini e donne, Pago sbotta: 'Se avessi saputo che non mi amava più non sarei andato in tv'

E' passato circa un mese dalla registrazione del falò di confronto tra Pago e Serena, andato in onda nella puntata conclusiva di Temptation Island Vip dello scorso lunedì.

I due protagonisti che, come sappiamo, hanno interrotto la loro relazione proprio al termine dell'acceso confronto, si sono rivisti nello studio di Maria de Filippi nel corso della registrazione del trono Classico di mercoledì 16 ottobre. L'ex coppia si è trovata nuovamente faccia a faccia e dove Pago ha tenuto a sottolineare come non si sia mai accorto che la compagna avesse smesso di provare i suoi stessi sentimenti: “Se lo avessi saputo non sarei mai andato a Temptation Island”.

Trono Classico, registrazione del 16 ottobre: Pago si rifiuta di incontrare il single Alessandro

Serena dal canto suo, ha spiegato come non sia riuscita a confessare apertamente di non amare più Pago nemmeno durante il falò finale, nel timore di ferire ulteriormente il (ex) fidanzato. Sembra che la Enardu nemmeno in quel momento,abbia voluto infierire sul cantante, già visibilmente provato dai numerosissimi filmati riguardanti la compagna con il single Alessandro.

A proposito di quest'ultimo, le anticipazioni svelano che Pago sembra abbia richiesto alla conduttrice di non far entrare in studio il tentatore. La ferita sembra ancora aperta anche se, nonostante tutto ciò che accaduto in Sardegna, l'artista ha voluto rimarcare il bene che vuole ancora alla Enardu e a suo figlio Tommaso. Le emozioni e l'atteggiamento del cantante sardo, che abbiamo visto nel corso di tutta l'avventura a Temptation Island Vip, hanno conquistato anche il pubblico di Uomini e donne, che lo ha applaudito lungamente dimostrandogli il proprio affetto.

Ricordiamo che, quanto avvenuto nella registrazione di Uomini e donne dello scorso 16 ottobre, andrà in onda su canale 5 nel corso delle prossime settimane, mentre su Witty Tv e sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere le puntate già andate in onda.