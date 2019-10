Una nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne verrà trasmessa oggi 15 ottobre su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Si ripartirà dalla delusione di Riccardo Guarnieri, che la scorsa settimana era stato informato del bacio scambiato tra Ida Platano e Armando Incarnato. Il cavaliere tarantino deciderà di correre ai ripari per evitare di perdere definitivamente la sua ex fidanzata, leggendole una vera e propria dichiarazione d'amore.

La dama resterà sorpresa da tali parole, tanto da accettare un ballo con Riccardo. Spazio anche a Gemma Galgani, con il gioco della mela insieme a JeanPierre, e all'aggiornamento del percorso di Valentina M.

Riccardo si dichiara a Ida

Il portale Witty Tv ha diffuso il consueto video di anticipazioni di Uomini e donne relative all'appuntamento odierno con il Trono Over. Da quanto si può vedere, Riccardo Guarnieri siederà al centro dello studio davanti a Ida Platano e avrà con sé una lettera da lui scritta.

Visibilmente emozionato il cavaliere comincerà a leggere, ricordando come sia passato un anno da quando le loro strade si sono divise. Poco dopo si interromperà, non riuscendo a trattenere le lacrime. Secondo il resoconto riportato da Il Vicolo delle News in merito alla registrazione del 1° ottobre, quella di Riccardo sarà una vera e propria dichiarazione d'amore alla sua ex fidanzata, da lui ritenuta la donna più importante della sua vita.

Aggiungerà che in passato hanno faticato a capirsi, commettendo errori da ambo le parti. La bresciana sarà sorpresa da tali parole, accarezzando la gamba dell'ex e ballando con lui alla fine della lettura della missiva. Maria De Filippi proporrà alla coppia il gioco della mela, al quale parteciperanno anche Gemma Galgani e il suo cavaliere JeanPierre.

Ida Platano confusa dalle parole di Riccardo

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata in programma oggi 15 ottobre, Ida Platano si sposterà nel backstage dello studio dopo avere ascoltato le parole di Riccardo Guarnieri.

Lui la seguirà per chiarire ulteriormente i propri sentimenti. Quindi il cavaliere aggiungerà: "Guarda che io voglio la tua felicità. Sto dicendo qualcosa che non va o un racconto distorto?". Si passerà poi ai soliti siparietti tra Gemma Galgani e Tina Cipollari in occasione del gioco al quale la dama prenderà parte insieme a JeanPierre. La parola si sposterà poi ad un'altra dama che nelle ultime settimane ha attirato su di sé l'interesse di alcuni cavalieri del parterre. Valentina M.

verrà annunciata da Maria De Filippi, sedendo al centro dello studio dove si ripartirà da quando accaduto la scorsa settimana con Paolo. La donna ci terrà a precisare di non voler concedere ancora l'esclusiva ad alcun spasimante.