Da Uomini e donne arriva una lieta notizia: Ursula e Sossio sono diventati genitori. La Bennardo ha dato alla luce Bianca questa mattina, 11 ottobre, e la coppia è al settimo cielo. I due hanno voluto subito condividere la loro gioia con i fan.

Dopo molti alti e bassi, la storia tra Sossio e Ursula ha preso una piega decisamente seria, tanto da andare a vivere insieme e fare un figlio.

I due hanno spesso dovuto affrontare litigi a volte molto pesanti e non tutti credevano alla loro relazione. Oggi sono felici e hanno avuto la tanto desiderata bambina. Si chiama Bianca ed è nata questa mattina alle 8:38. A dare l'annuncio della bellissima notizia è stato l'ex cavaliere di Uomini e donne, postando su Instagram la prima foto della neonata. Nell'immagine compare solo la sua manina insieme a quella della madre.

Sossio ha accompagnato la foto con una frase in cui esprimeva tutta la sua felicità per la nuova arrivata destinata a diventare la principessa della famiglia.

Sossio Aruta ha dedicato alla figlia appena nata la canzone Piccola stella di Ultimo e ha ribadito il suo amore per la compagna Ursula, ringraziandola per questo dono immenso. A quanto pare tutto è andato bene e non ci sono state complicazioni.

Adesso probabilmente la coppia si prenderà un periodo di riposo prima di tornare a raccontare i dettagli della giornata ai fan che aspettano incuriositi.

La coppia aveva partecipato anche a Temptation Island Vip e l'esperienza non era stata delle più idilliache. Ursula si era dimostrata decisa a lasciare Sossio dopo tanta sofferenza causata dal comportamento distante di lui che sembrava interessato ad altre ragazze.

Successivamente, però, la trasmissione di canale 5 si è rivelata fondamentale per la coppia, perché ha permesso a Sossio di comprendere quanto fosse grande l'amore che provava per Ursula. Da allora i due hanno ricominciato una vita insieme, più forti di prima, e il loro legame li ha portati a fare un figlio. Entrambi avevano già dei figli maschi e speravano che questa volta fosse femminuccia. Sossio e Ursula hanno sempre condiviso con i fan le tappe importanti della loro storia e, anche quando hanno conosciuto il sesso del nascituro, hanno voluto comunicarlo a tutti attraverso una storia su Instagram.

Per l'occasione avevano fatto scoppiare un palloncino per far capire ai fan che stavano per far nascere una femmina e l'avrebbero chiamata Bianca. Naturalmente sono arrivati centinaia di messaggi di congratulazioni e di felicità da parte degli ammiratori della coppia.