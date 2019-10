Le registrazioni del trono classico di Uomini e donne sono state effettuate ieri pomeriggio negli studi Mediaset. Nel momento in cui le telecamere si sono spente, sul web hanno cominciato a diffondersi a macchia d'olio le varie anticipazioni in merito. Stando a quanto emerso sembra che la puntata sia stata alquanto movimentata a causa della presenza di due scene molto importanti.

In particolar modo, due dei tre tronisti ancora in gioco - poiché Sara ha deciso di abbandonare in anticipo la sua avventura - si sono resi protagonisti di un bacio.

Giulia ha baciato nuovamente il suo corteggiatore Daniele, mentre Giulio si è lasciato trasportare da Giovanna. Specie in merito a quest'ultimo caso, in studio è scoppiato il caos perché Tina Cipollari si è scagliata contro la corteggiatrice.

Anticipazioni Uomini e Donne: Giulio bacia Giovanna e Tina l'attacca in studio

Stando a quelle che sono le anticipazioni dell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne pare che la puntata sia stata animata, come al solito, da Tina Cipollari. Le riprese sono incominciate da una lite, avvenuta dietro le quinte, tra Alessandro e Veronica. Il ragazzo le ha detto di essere rimasto molto male dai toni che la corteggiatrice ha adoperato la scorsa volta.

Successivamente, la ragazza ha fatto un'esterna con Giulio, ma i due non sono sembrati molto in sintonia. Il napoletano, poi, ha chiesto a Giovanna di uscire, ma quest'ultima ha rifiutato poiché era già uscita con Giulio.

Tra i due, infatti, c'è stata moltissima sintonia, al punto da arrivare a scambiarsi anche un bacio appassionato. Subito dopo la messa in onda dell'esterna in questione, Tina Cipollari ha attaccato la corteggiatrice.

A suo avviso, infatti, la ragazza è lì solo per ragioni legate al business. Giovanna si è difesa smentendo le accuse sul suo conto e dicendo che se fosse stata interessata a questo sarebbe andata altrove.

Giulia dà un nuovo bacio a Daniele e Alessandro viene accusato di ostentare

Gli animi si sono infervorati parcchio, fino a quando Giulio non ha preso la parola per fare una critica. Il ragazzo, infatti, è rimasto molto male del fatto che le sue corteggiatrici non avessero battuto ciglio dinanzi la scena del bacio con Giovanna. Il ragazzo ce l'aveva soprattutto con Irene.

Successivamente, l'attenzione si è spostata su Giulia. Quest'ultima ha fatto una piacevole esterna con Daniele durante la quale è scattato anche un bacio. Per la maggior parte dell'uscita, però, i due hanno parlato male di Alessandro e del suo modo di ostentare il suo essere benestante. Una volta tornati in studio, il corteggiatore si è difeso smentendo le accuse.