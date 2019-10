La notizia era nell'aria ed è puntualmente arrivata oggi, 11 ottobre, portando gioia tra i telespettatori di Uomini e donne. Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, la piccola Bianca, che è venuta al mondo solo qualche ora fa. L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram del papà, che ha pubblicato uno scatto della sua mano insieme a quella della nuova arrivata.

Immancabile l'emozione dell'ex cavaliere del Trono Over, il quale in pochi minuti ha ricevuto le congratulazioni di tantissimi utenti, che da giorni attendevano la notizia del lieto evento. Immancabile, nel messaggio pubblicato da Sossio, anche il ringraziamento alla sua Ursula, che gli ha permesso di diventare di nuovo padre.

Sossio Aruta presenta la piccola Bianca

Oggi 11 ottobre alle ore 8:38 è venuta al mondo la piccola Bianca, frutto dell'amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, coppia nata all'interno del Trono Over di Uomini e donne.

Un emozionato papà ha scattato la foto della sua mano insieme a quella, piccolissima, della nuova arrivata. Il tutto insieme alla didascalia: "È nata...la nostra principessa Bianca. Ti amo Ursula e grazie di questo immenso dono". Sembrano dunque lontanissimi i tempi, non più di un anno fa, in cui la coppia era tornata nello studio di Maria De Filippi dopo la rottura avvenuta in estate. Il tentativo di andare avanti, frequentando altre dame e cavalieri, non era però servito.

Al termine di un breve percorso separato, i due ex partecipanti a Temptation Island erano tornati insieme, annunciando di lì a poco di essere in procinto di diventare genitori. Negli ultimi mesi entrambi hanno testimoniato i momenti felici della gravidanza, tenendo informati i fan sugli sviluppi dell'attesa, fino al lieto evento di questa mattina.

Le congratulazioni del mondo di Uomini e donne

Sebbene la notizia della nascita di Bianca, figlia di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, sia ancora freschissima, sono tanti i messaggi già ricevuti dai genitori nei rispettivi profili Instagram.

Tra di essi, sono immancabili le congratulazioni di ex volti noti di Uomini e donne, tra i quali Eugenio Colombo e Aldo Palmeri, e di tantissimi telespettatori del programma che in pochi minuti hanno superato il migliaio di messaggi di auguri per i neo-genitori. La famiglia di Uomini e donne si allarga ancora dopo che solo pochi mesi fa aveva dato il benvenuto al piccolo Domenico, figlio di Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta.

Qualche giorno fa, invece, erano stati Clarissa Marchese e Federico Gregucci ad ufficializzare di essere in attesa di una bambina a quattro mesi dalle loro nozze.