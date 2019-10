Oggi 14 ottobre, a partire dalle 14.45 su Canale 5, andrà in onda il primo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over di Uomini e donne dove, stando alle anticipazioni, vedremo un clamoroso colpo di scena riguardante Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Secondo quanto pubblicato sulle pagine social ufficiali del programma e attraverso gli spoiler forniti dal sito 'Il Vicolo delle news', veniamo a sapere che nella puntata in onda oggi pomeriggio Guarnieri confesserà i suoi sentimenti alla ex fidanzata, la quale al momento sta proseguendo la sua conoscenza con Armando.

Attraverso una lettera, Riccardo esternerà finalmente quello che prova e, come vedremo, la dama bresciana sarà talmente colpita dalle sue parole, che scoppierà in lacrime, indecisa sul da farsi.

Anticipazioni Trono Over, puntata odierna: dichiarazione d'amore di Riccardo a Ida

Clamorose novità andranno in onda oggi 14 ottobre nel nuovo appuntamento di Uomini e donne dedicato al trono Over e che fanno riferimento alla registrazione dello scorso 1 ottobre.

Attraverso le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', sappiamo che in puntata Ida continuerà la conoscenza con il cavaliere napoletano Armando con cui, la settimana scorsa, vi è stato anche un bacio passionale. Questo fatto avrà smosso qualcosa in Riccardo il quale, nella puntata di oggi, chiederà di parlare con la sua ex fidanzata e le leggerà una lettera, attraverso la quale riuscirà finalmente ad esternare i propri sentimenti, confessando di amarla ed aggiungendo che lei è la donna più importante della sua vita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Una dichiarazione d'amore che giungerà del tutto inaspettata e che porterà Ida a non trattenere le lacrime, indecisa sul da farsi, timorosa di ricadere ancora nelle sofferenze del passato.

U&D, spoiler del 14 ottobre: Armando deluso da Ida Platano

Le parole d'amore di Riccardo, come vedremo, colpiranno al cuore la Platano, ma faranno di contro infuriare il cavaliere Armando il quale, come già detto, sta portando avanti la conoscenza con la dama bresciana.

Il cavaliere rimarrà malissimo dopo aver visto la reazione di Ida alle parole di Guarnieri e la accuserà di averlo usato. Ida e Riccardo balleranno insieme e tra loro sembrerà tornata l'armonia di un tempo. Decideranno di uscire insieme dal programma di Maria De Filippi? In attesa di ulteriori novità in merito alla coppia, anche nell'appuntamento odierno si parlerà di Gemma Galgani, la quale continua a conoscere Jean Pierre, anche se l'uomo non sembrerà essere così interessato a lei.

Un fatto che verrà notato da Tina Cipollari, con la quale la Galgani darà vita ad un nuovo siparietto. Ricordiamo inoltre che l'opinionista sta proseguendo la dieta e in puntata verranno mostrati i suoi progressi.

Questo e molto altro nell'appuntamento di Uomini e donne in onda oggi 14 ottobre a partire dalle 14:45 su canale 5, ricordando che su Witty tv e su Mediaset Play è possibile rivedere le puntate già trasmesse oltre a numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.