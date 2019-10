Le prossime puntate di Un posto al sole continueranno a concedere ampio spazio all'ossessione di Diego per Beatrice. Il giovane Giordano arriverà al punto di avere un duro scontro con Aldo Leone - iniziato lo scorso venerdì 11 ottobre - e si ritroverà coinvolto in una vicenda che potrebbe avere delle pesanti conseguenze legali. A breve, infatti, l'avvocato verrà investito da qualcuno e i sospetti ricadranno proprio sul figlio di Raffaele.

Le anticipazioni della soap relative al periodo di programmazione che va dal 21 al 25 ottobre, segnalano che il primo a sospettare della colpevolezza di Diego sarà Eugenio Nicotera, mentre Giovanna convocherà Beatrice al commissariato per aggiornarla su alcune novità.

Le trame della prossima settimana si soffermeranno anche su Vittorio, il quale comincerà ad interrogarsi sugli strani atteggiamenti di Alex. Infine tornerà di grande attualità il rapporto sempre più stretto tra Marina e Fabrizio, con quest'ultimo che vorrà proporre alla donna di partire insieme per un viaggio.

Upas trame 21-25 ottobre: Eugenio sospetta di Diego

Le anticipazioni di Upas dal 21 al 25 ottobre si aprono con la preoccupazione di Raffaele per Diego. I problemi per il ragazzo potrebbero persino aumentare a causa dei sospetti di Eugenio, il quale comincerà a pensare che Giordano possa essere coinvolto in qualche modo nell'incidente occorso ad Aldo Leone.

Nel frattempo Giovanna scoprirà l'infedeltà dell'avvocato e deciderà di convocare Beatrice al commissariato per metterla al corrente di alcune questioni importanti.

Di cosa si tratterà?

Diego vivrà dei giorni di grande apprensione, spaventato al pensiero di avere davvero investito il rivale in amore. Il giovane comincerà persino a pensare di doversi costituire alla polizia, anche se il padre cercherà di fargli cambiare idea. Dunque, per il figlio di Raffaele le cose potrebbero mettersi davvero molto male.

Giulia tenterà di stare accanto a Renato dopo la partenza di Nadia, ma la sua gentilezza non verrà apprezzata dall'ex marito. Allo stesso tempo, la Poggi proverà a non pensare alla proposta di Denis che sarà oggetto di discussione anche con Angela.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Vittorio riflette sui motivi della rottura con Alex

Vittorio comincerà a temere che Alex possa averlo lasciato dopo aver appreso dei suoi tradimenti con Anita. Il giovane Del Bue proverà a superare il momento di crisi chiedendo consiglio a Rossella. Nel frattempo, si mostrerà sempre più provato dalla convivenza forzata con Guido, Mariella e Lollo.

Fabrizio continuerà ad essere molto preso da Marina e deciderà di prepararle una sorpresa, proponendole di partire per un bel viaggio insieme.

La Giordano, dal canto suo, farà una mossa decisamente sorprendente. Mentre continueranno gli equivoci tra Cerruti e il dottor Sarti, Arianna dovrà decidere se accettare la proposta di Michele, partecipando alla giornata di riflessione con i compagni di classe di Mimmo e Maurizio.