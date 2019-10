Ieri 20 ottobre è andata in onda sul canale statunitense AMC, la terza puntata della decima stagione di The Walking Dead. Invece, per quanto riguarda la messa in onda dell'episodio in Italia bisognerà attendere questa sera alle 21:15 in prima serata su Fox. Secondo le ultime anticipazioni, con l'episodio che verrà trasmesso stasera su Sky il cui titolo è 'Ghost' (Fantasmi) si entrerà davvero nel vivo di questa stagione.

Infatti, non mancheranno i tantissimi colpi di scena conditi da tante scene d'azione e con questa terza puntata si avvierà definitivamente la guerra tra i sopravvissuti delle varie comunità e i Sussurratori capitanati dalla perfida Alpha.

The walking dead 10x03: Alexandria assalita dai vaganti

In particolare, nel corso della puntata di questa sera, Alpha organizzerà una rappresaglia per i sopravvissuti che a suo dire hanno osato oltrepassare il confine prestabilito.

Gamma, il nuovo braccio destro di Alpha e Beta verrà incaricata di una nuova e importante missione. Infatti, la ragazza andrà alle porte di Alexandria e dirà a tutti i capi delle varie comunità di presentarsi al confine perché la leader dei Sussurratori vuole avere una conversazione con loro. In questa circostanza, la madre di Lydia rivelerà loro che la loro infrazione di territorio verrà severamente punita.

E qui si darà il via allo scontro tra le due fazioni.

In tutto questo, gli uomini di Alpha porteranno sapientemente in direzione di Alexandria un orda enorme di vaganti. Infatti, la comunità verrà completamente assediata e i protagonisti dovranno dividersi in differenti parti pur di difendere le mura della città. In particolare, Michonne, Daryl e Carol verranno portati allo stremo delle forze da quest'incredibile attacco.

Secondo le ultime anticipazioni, questo primo scontro tra le due fazioni (dopo il massacro dei mesi precedenti) potrebbe costare davvero caro ai sopravvissuti delle varie comunità. Dunque, potrebbe non bastare il duro allenamento di guerra a cui i vari membri si sono sottoposti in questi mesi.

Riassunto TWD 10x02

Nella puntata di settimana scorsa, abbiamo avuto modo di conoscere in maniera più approfondita il personaggio di Alpha e di Beta, attraverso alcuni flashback.

In particolare, abbiamo potuto vedere il loro primo incontro e la nascita di un profondo legame tra i due, nonché la nascita dei Sussurratori.

Poi, nel presente abbiamo assistito a questi ultimi che hanno radunato un orda di vaganti da usare contro i loro nemici. Infine, verso la fine dell'episodio Alpha confesserà a Beta di non essere riuscita ad uccidere sua figlia e di aver detto una menzogna a tutta la comunità, in quanto aldilà di tutto è pur sempre sangue del suo sangue.