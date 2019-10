Un posto al sole continua ad essere motivo d’interesse per i telespettatori di Rai Tre. La soap partenopea sembra ormai abituata ad ascolti record che, siamo pronti a scommetterci, proseguiranno anche nelle puntate in onda da lunedì 7 a sabato 12 ottobre. Le anticipazioni giunte finora mettono in luce ulteriori colpi di scena che coinvolgeranno gran parte dei personaggi del cast, passando da Marina fino ad arrivare ad Arturo e Sebastiano che avranno un “incontro” piuttosto teso in ospedale.

UPAS, anticipazioni settimanali delle puntate dal 7 al 12 ottobre: Giulia sarà sempre più indecisa

Enorme risalto verrà dato al personaggio di Marina. La donna riceverà una piacevole sorpresa sul posto di lavoro. Tuttavia, non mancheranno motivi di disagio per lei: la sua relazione con Fabrizio non smetterà di generare dubbi e perplessità nella famiglia Rosato. La delusione di Vittorio sembrerà non placarsi, aumentando il suo senso di frustrazione e sconforto.

Nei prossimi episodi di “Un Posto al Sole” ci saranno interessanti novità anche per quanto riguarda Alex che, inaspettatamente, riceverà una visita da Silvia: l’iniziativa sarà molto apprezzata. Per quanto riguarda Giulia, la sua indecisione sembrerà non lasciarle tregua, al punto che deciderà di confidarsi con Ornella: quest’ultima non faticherà a nascondere la sua preoccupazione per lei.

Proseguirà a gonfie vele anche la relazione tra Fabrizio e Marina: la loro intesa sarà sempre più accentuata. Enorme risalto verrà dato anche all’incontro-scontro che avverrà in ospedale fra Sebastiano ed Arturo.

Trame dei nuovi episodi di ‘Un Posto al Sole’: il riavvicinamento fra Renato e Nadia

Mia continuerà ad opporsi all’idea di ritornare nella vecchia casa, al punto da rendere quasi impossibile la vita per Alex. Mirella deciderà di intervenire personalmente, infastidita dal comportamento invadente e morboso di Cinzia che Guido non sarà in grado di placare a dovere. Gli spoiler della soap partenopea si focalizzano anche sull’inatteso riavvicinamento tra Nadia e Renato, dopo i numerosi litigi a cui abbiamo finora assistito.

Il coinvolgimento per Adele, tuttavia, non sembrerà del tutto attenuato. Marina troverà comprensione tra le braccia di Fabrizio, su cui peseranno ancora le accuse dello zio.

Nel frattempo, Susanna rimarrà piacevolmente sorpresa da Ugo e Niko. I fan di “Un Posto al sole” avranno modo di assistere anche ad un clamoroso incontro al Vulcano, in seguito al quale Diego sarà vittima di ricordi tutt’altro che piacevoli.

Nel frattempo, quest’ultimo insisterà nel tenere d’occhio Beatrice. Come sempre, l’appuntamento giornaliero in tv è su Rai Tre alle ore 20.45.