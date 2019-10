La soap partenopea Un posto al sole tornerà oggi 3 ottobre su Rai 3 per un nuovo episodio in onda dalle ore 20:45 circa. Ieri sera i telespettatori sono rimasti sorpresi dalla dichiarazione di Nadia che, parlando con Raffaele, ha confessato di essersi accorta della cotta di Renato per Adele Picardi. Sarà questo il punto di partenza dell'appuntamento odierno durante il quale la bella ucraina, delusa dalla stranezza del suo compagno, dovrà fare i conti con quella che potrebbe diventare una crisi insanabile nel loro rapporto.

Non se la passerà meglio Alex, decisa ad allontanarsi da Vittorio e dalla delusione causata dalla scoperta del tradimento con Anita. E se ancora i problemi non fossero abbastanza, dopo qualche giorno di assenza torneranno alla ribalta Filippo e Serena, che dovranno affrontare un nuovo imprevisto.

Un posto al sole anticipazioni: Alex lascia il lavoro al Vulcano

Nella puntata di Un posto al sole di ieri 2 ottobre, Alex è arrivata in ritardo al Vulcano e ha colto subito l'occasione per informare Silvia e Arianna della sua nuova decisione: dopo aver detto addio a Palazzo Palladini, la Parisi lascerà anche il lavoro nel locale.

A nulla servirà il tentativo delle sue amiche di capire le ragioni di un simile cambiamento, avvenuto in un momento in cui Mia aveva finalmente cominciato ad adattarsi con la sua nuova 'famiglia'. Oggi 3 ottobre, Alex non vorrà sentire ragioni, restando ferma sulla precedente decisione ed evitando di raccontare quanto scoperto su Vittorio e Anita. Nel frattempo, altri inquilini di Palazzo Palladini dovranno affrontare una fase difficile del loro rapporto: sarà questo il caso di Nadia e Renato, ormai ai ferri corti a causa dell'interesse di lui per Adele.

Nell'appuntamento serale, la lontananza tra i due aumenterà ulteriormente, lasciando presagire ad una imminente e inevitabile rottura. Poggi, rifiutato anche da Adele, potrebbe dunque trovarsi di punto in bianco senza una donna al suo fianco proprio come ipotizzato da Raffaele.

Trame Un posto al sole del 3 ottobre: un invito inaspettato per Serena

Avevamo lasciato Filippo e Serena qualche giorno fa decisi a non far soffrire Irene, scossa dalla loro separazione.

Nella puntata di Un posto al sole di oggi 3 ottobre i coniugi Sartori torneranno ad essere protagonisti con nuovi problemi. Tra loro, infatti, regnerà il gelo nonostante il tentativo di nascondere alla figlia i problemi di coppia, fingendo che tutto tra loro stia andando per il meglio. E la situazione sarà persino destinata a peggiorare quando la Cirillo riceverà un invito inaspettato che non farà affatto piacere al marito.

Esso potrebbe in qualche modo riguardare proprio Leonardo, colui che ha sancito il punto di partenza della crisi in atto tra la coppia.