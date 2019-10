Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez si sono lasciati. Dopo le sirene di una presunta crisi tra i due ex naufraghi, ora arriva la conferma tramite il settimanale Spy. Stando alle anticipazioni lanciate dalla rivista di cronaca rosa, la relazione tra l'influencer italo-americana ed il fratellino delle sorelle Rodriguez è giunta al capolinea. A darne la conferma è stata proprio Soleil tramite un'intervista rilasciata al settimanale, in cui dice: "Addio Jere, questa volta non torno più".

I due giovani si sono conosciuti lo scorso anno in Honduras, mentre erano impegnati a L'Isola dei Famosi. Fin da subito entrambi hanno mostrato un certo feeling, tanto da bruciare ogni tappa. In poco tempo i due avevano effettuato le presentazioni in famiglia ed erano diventati talmente inseparabili, da intraprendere la convivenza. Questa volta però le parole della Sorgé non fanno affatto pensare ad un lieto fine.

In realtà nei giorni scorsi si mormorava già di un ipotetica crisi della coppia. I fan più attenti avevano visto che da tempo i due non postavano più foto insieme sui propri account, al contrario di quanto avvenuto fino a qualche settimana fa. Inoltre, ad insospettire gli addetti ai lavori era arrivata una Stories pubblicata da Jeremias: "La corsa è lunga e, alla fine, è solo con te stesso". In quell'occasione di Soleil Sorgé neanche un accenno, anche se molti utenti hanno pensato che riguardasse proprio la situazione sentimentale del piccolo di casa Rodriguez.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

A questo punto per scoprire i motivi che hanno portato la coppia all'addio non resta che aspettare venerdì 4 ottobre, ovvero, il giorno d'uscita della rivista Spy per leggere l'intervista integrale di Soleil Sorgé.

Cecilia Rodriguez a Vieni da Me: anticipa l'addio tra Jere e Soleil

Nel pomeriggio di Rai1, ieri Caterina Balivo ha invitato a Vieni da Me Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Durante l'intervista, quest'ultima ha fatto una gaffe in merito ad una domanda riguardante suo fratello.

La conduttrice campana ingenuamente ha chiesto all'argentina, se Jeremias fosse ancora fidanzato. A quel punto con molto imbarazzo, Cecilia ha detto: "Eh boh, credo di si, non lo so". Per uscire dalla situazione in cui si era cacciata, Cechu ha guardato il suo fidanzato, che però si è tolto subito dal discorso: "È tuo fratello, non so". Allora Cecilia ha ribadito: "Comunque si, è fidanzato". Nonostante Cecilia abbia ribadito che suo fratello fosse ancora fidanzato, i più attenti hanno capito che dietro c'era qualcosa che non andava.

Oggi, infatti, ne è arrivata la conferma. A questo punto chissà che Caterina Balivo non decida di invitare nel suo salotto anche il piccolo di casa Rodriguez.