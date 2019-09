Un posto al sole non smette di appassionare il suo pubblico che ogni sera si sintonizza su Rai Tre per scoprire cosa accadrà agli abitanti di Palazzo Palladini a Posillipo. Tante saranno le novità e i colpi di scena ai quali assisteremo la prossima settimana di programmazione. Le anticipazioni dal 30 settembre al 4 ottobre, infatti, svelano che Alex, venuta a conoscenza del tradimento di Vittorio con Anita, deciderà di non condividere con nessuno il proprio dolore, ma arriverà a fare una scelta drastica ed inaspettata che si ripercuoterà sia sul suo futuro sia su quello di Mia, ossia lasciare la Terrazza e tornare a stare nella loro vecchia casa.

Inoltre, la ragazza deciderà anche di abbandonare l’impiego da cameriera presso il Bar Vulcano. Dal canto suo, il giovane Del Bue sarà incredulo e frastornato per il comportamento di Alex.

Un posto al sole: Serena e Filippo sempre più in crisi

Le anticipazioni di Un posto al sole, inoltre, sottolineano che Nadia e Renato saranno sempre più in crisi. In particolare, Poggi convinto che Adele ricambi il suo interesse, deciderà di non reprimere più i suoi sentimenti e si avvicinerà pericolosamente alla mamma di Susanna, che però lo respingerà.

Amareggiato e deluso, l’uomo sfogherà la propria frustrazione su Diego e Nadia. Il suo atteggiamento scontroso e polemico non sfuggirà a Raffaele, il quale cercherà di consolare la donna e in quella occasione farà una scoperta inaspettata su di lei. Anche per Filippo e Serena la crisi sembrerà irreversibile, soprattutto quando la Cirillo riceverà un invito che non lascerà indifferente Sartori. La distanza tra i due, giorno dopo giorno, non farà che aumentare e le incomprensioni aumenteranno irrimediabilmente.

Denis fa una proposta inaspettata a Giulia, Roberto mette in guardia Marina

Marina e Fabrizio si lasceranno finalmente andare al loro sentimento, ma Roberto metterà in guardia la Giordano. L’imprenditrice, nonostante sul futuro della sua storia pesi l’omicidio del padre di Fabrizio, sarà determinata a continuare a frequentarlo. Michele farà una richiesta ad Arianna che la metterà in difficoltà. Denis farà una proposta inattesa a Giulia la quale apparirà molto in crisi e indecisa sul da farsi.

La donna, infatti, dopo i recenti tradimenti da parte del compagno, dovrà decidere se concedergli un’altra occasione oppure archiviare definitivamente la loro relazione. Infine, le anticipazioni di Un posto al sole, svelano che Vittorio, all’oscuro del vero motivo che ha spinto Alex a lasciarlo, si rassegnerà alla fine della loro relazione d’amore.